Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında lider Galatasaray, küme hattından çıkmak için mücadele eden Kayserispor’u konuk etti.

KAYSERİSPOR SAVUNMASINDA BÜYÜK HATALAR

Maça şansız bir başlangıç yapan Kayserispor’un savunmadaki iki büyük hatayla Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İlk gol, henüz 7. dakikada Yunus Akgün’ün ortasında Opoku'nun ters vuruşla topu kendi ağlarına göndermesiyle geldi.

Diğer bir pozisyonda ise kaleciye dönmek isteyen Denswil’in pasının kısa düşmesinin ardından araya girerek topu kapan Osimhen, Bilal’in müdahalesiyle yer kaldı ve penaltı kazandı. Nijeryalı yıldız 26. dakikada beyaz noktadan farkı ikiye çıkardı.

SARA GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Galatasaray ikinci yarıya da iştahlı başladı ve gol için baskısına devam etti. Temponun hiç düşmediği mücadelede Sarı Kırmızılılar 60’da Osimhen’in asistinde son haftaların formda ismi Gabriel Sara ile üçüncü golü buldu.

Kayserispor bu gole 69’da Cardoso ile cevap verse de VAR incelemesi sonucu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın uzatma anlarında bu kez Icardi penaltıyla ağları havalandırarak kapanışı yaptı.

Kayserispor'u 4-0 yenen Galatasaray, taraftarı önünde rahat bir galibiyet alarak puanını 49’a yükseltti.

GALATASARAY’DA YENİ TRANSFERLER SAHNEYE ÇIKTI

Galatasaray’ın yeni transferleri Noa Lang ve Yaser Asprilla sarı kırmızılı formayla ilk maçlarına çıktı. Noa Lang maça ilk 11’de başladı ve performansıyla beğeni toplayarak 73’te yerini Asprilla’ya bırakırken taraftarlardan güçlü alkış aldı. Öte yandan Asprilla da maçın son bölümünde skora rağmen istekli oyunuyla dikkat çekti.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Eren, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Lang, Osimhen

Kayserispor: Bilal, Opoku, Semih, Denswil, Carole, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha.

GALATASARAY 4-0 KAYSERİSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Adnan Deniz Kayatepe'nin ilk düdüğüyle RAMS Park'ta maça Kayserispor başladı.

OPOKU KENDİ KALESİNE ATTI

7' Yunus Akgün'ün ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Opoku kendi ağlarına gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçti.

EREN ELMALI KAFA VURUŞUNDA İSABETİ BULAMADI

12' Golden sonra baskısına devam eden Galatasaray'da Sallai'nin ortasında ceza sahası içerisine koşu yapan Eren kafayı vurdu. Ancak top direğin üstünden dışarı gitti.

NOA LANG BİLAL'İ GEÇEMEDİ

15' Galatasaray yine etkili geldi. Sara'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Noa Lang, şutunda kaleci Bilal'i geçemedi.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

17' Eren Elmalı'nın son çizgiye inerek çıkardığı topa Osimhen gelişine vurdu. Top direğin yanından dışarı gitti.

DENSWIL'İN HATASI PENALTIYLA SONUÇLANDI: OSIMHEN FARKI İKİYE ÇIKARDI

26' Osimhen'in baskısında topu kaleciye bırakmak isteyen Denswil'in pası kısa düştü. Osimhen araya girdi ve kalesini terk eden Bilal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen farkı ikiye çıkardı.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 2-0 KAYSERİSPOR

GALATASARAY İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI

46' Sara'nın ceza sahası dışından çektiği şutta Bilal'den dönen topu Osimhen tamamlamak istedi. Ancak şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

BİLAL OSIMHEN'E GOL İZNİ TANIMADI

53' Galatasaray'ın tehlikeli atağından ceza sahası içerisinde Osimhen'in vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

GALATASARAY SARA İLE 3. GOLÜ BULDU

60' Galatasaray'ın hızlı atağında uzun topla buluşan Osimhen, geriden gelen Sara'yı gördü. Sara gelişine yaptığı vuruşta ağları havalandırdı.

KAYSERİSPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

69' Kayserispor'un Cardoso ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ICARDI'NİN PENALTI GOLÜ SKORU TAYİN ETTİ

90+3' Ahmed Kutucu'nun şutunda Kayserispor savunmasında Katongo'nun eline çarpan top sonrası VAR'dan gelen uyarıyla hakem pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Bu kez oyuna sonradan giren Icardi beyaz noktanın başında geldi ve skoru tayin eden golü attı.