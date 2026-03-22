Öldüğü iddia edilen İran Emniyet Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, Avrupa'ya seslendi.

Fars Haber Ajansı, Radan'a ait bir videoyu paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı önce tehdit edip sonra ricada bulunduğunu öne süren Radan, "Trump, Avrupa'ya 'Bugün (İran'a karşı yardıma) gelmezseniz biz gelip Grönland'ı alacağız diyor.' AB'ye şunu söylemek istiyorum: Eğer Grönland'ı koruyamazsanız, talep edin biz gelelim koruyalım." ifadelerini kullandı.

İran Emniyet Genel Müdürü Radan'ın önceki günlerdeki saldırılarda öldüğü öne sürülmüştü.