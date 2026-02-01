Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray Kayserispor'u ağırladı.

Maçta 2-0'lık üstünlükle devreye giren Sarı Kırmızılılar'da ilk gol, Kayserispor savunmasında Opoku'nun topu kendi kalesine göndermesiyle gelirken ikinci golü Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.

OSIMHEN PENALTI İSTATİSTİĞİNDE FALCAO'YU YAKALADI

Osimhen bu golle birlikte Radamel Falcao'yu yakaladı. OPTA'nın verilerine göre; 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de penaltı kaçırmayan Galatasaray oyuncuları arasında beyaz noktadan en fazla gol atan iki isim Osimhen ve Falcao. (7/7)