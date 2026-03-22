İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD ve İsrail bağlantılı unsurlara yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

"İRAN’A AİT TÜM ADALARDA, ÇOCUK KATİLİ SALDIRGANLAR İÇİN MEZARLAR HAZIRLADIK"

Tengsiri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE ve Kuveyt’te bulunan bazı askeri üslerin hedef alındığını belirterek şunları söyledi:

-"DMO Donanması, BAE'deki El-Minhad ve Kuveyt'teki Ali El-Salem hava üslerindeki tesisleri, ABD ve İsrail bağlantılı hava unsurlarına ait hangarlar ile yakıt depolarını yoğun balistik füze ve kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alarak imha etti. Bu üsler, İran adalarına yönelik saldırıların çıkış noktasıydı. İran’a ait tüm adalarda, çocuk katili saldırganlar için mezarlar hazırladık."