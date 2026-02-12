Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 17 Şubat Salı günü Juventus’u konuk edeceği maçın öncelikli bilet satışı başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler ilk etapta GSPlus Premium üyeleri ile GS Para kredi ve banka kartı sahiplerine sunuldu. Genel satış ise yarın saat 14.00’te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için Passo Mobil ve passo.com.tr üzerinden başlayacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Premium: 42 bin 500 lira
Delux: 40 bin lira
Lux: 38 bin lira
Classic: 35 bin lira
1.Kategori: 26 bin lira
2.Kategori: 24 bin lira
3.Kategori: 22 bin lira
4.Kategori: 20 bin lira
5.Kategori: 18 bin lira
6.Kategori: 16 bin lira
7.Kategori: 15 bin lira
8.Kategori: 10 bin lira
9.Kategori: 8 bin lira
10.Kategori: 2 bin 250 lira
11.Kategori: 2 bin lira