Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 17 Şubat Salı günü Juventus’u konuk edeceği maçın öncelikli bilet satışı başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler ilk etapta GSPlus Premium üyeleri ile GS Para kredi ve banka kartı sahiplerine sunuldu. Genel satış ise yarın saat 14.00’te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için Passo Mobil ve passo.com.tr üzerinden başlayacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Premium: 42 bin 500 lira

Delux: 40 bin lira

Lux: 38 bin lira

Classic: 35 bin lira

1.Kategori: 26 bin lira

2.Kategori: 24 bin lira

3.Kategori: 22 bin lira

4.Kategori: 20 bin lira

5.Kategori: 18 bin lira

6.Kategori: 16 bin lira

7.Kategori: 15 bin lira

8.Kategori: 10 bin lira

9.Kategori: 8 bin lira

10.Kategori: 2 bin 250 lira

11.Kategori: 2 bin lira