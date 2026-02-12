Yeniçağ Gazetesi
12 Şubat 2026 Perşembe
İslam Memiş tarih verdi: 3 haneli rakam uyarısı

Ünlü ekonomist İslam Memiş, ‘gümüş bu yıl 3 haneli rakamı görecek mi?’ sorusuna uyarıda bulunarak, "Bu yıl 3 haneyi tekrar görmeyebilir. Çünkü o yıllık beklentiyi daha 1 ayda verdi. Gümüş aylarca bekletir. Gümüş sıkıntılı. Bu yıl yatırımcıyı bekletir” dedi.

Süleyman Çay
Son 1 ayda 118 dolar bandının gören gümüş sert düşüş yaşayarak, 83 dolarda işlem görüyor.

Altın ve gümüşteki dalgalanmalarla ilgili ünlü ekonomist İslam Memiş’ten çarpıcı değerlendirmeler geldi.

ABD Tarım dışı istihdam verisi beklentinin üzerinden 130 bin olarak açıklanmıştı. İşçilik verisi de 4.4 olarak bekleniyordu yüzde 4.3 olarak duyuruldu.

İslam Memiş verileri belirterek, ‘gümüş bu yıl 3 haneli rakamı görecek mi?’ sorusuna yanıt verdi. Memiş, “122 dolardı yalvardığımız dönemlerde. Bu yıl 3 haneyi tekrar görmeyebilir. Çünkü o yıllık beklentiyi daha 1 ayda verdi. Gümüş aylarca bekletir. Gümüş sıkıntılı. Bu yıl yatırımcıyı bekletir” dedi.

Gümüş için önümüzdeki haftayı işaret eden Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Çin tatile çıkacak. Fiyatlar batının elinde kalacak. Asya bir hamle yapamayacak. Gümüş tarafında da 1 hafta 10 gün geri çekilme bekliyorum.

Önümüzdeki haftadan itibaren bir tur daha altın ve gümüş fiyatları aşağı inebilir. 'Kaçırdım' diyenler, 'bu fırsat bir daha gelir mi?' diyenler vardı onlara önümüzdeki hafta bir fırsat doğabilir."

Kaynak: Ekonomi Servisi
