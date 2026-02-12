Ocak 2026 sonu itibarıyla Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 39.120 TL’ye yükseldi. Ortalama satılık konut fiyatı ise 4 milyon 890 bin TL seviyesine çıktı. Dikkat çeken bir diğer veri ise yalnızca bir ilde 2 milyon TL’nin altında konut kalmış olması oldu.
Türkiye’de konutun yeni haritası: En pahalı ve en ucuz iller açıklandı
Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını yüzde 2,5’in altına indirmesi, gayrimenkul piyasasında yeni bir hareketliliği beraberinde getirdi. Faiz indiriminin ardından yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler gözünü yeniden il bazında konut fiyatlarına çevirdi. İşte illere göre ucuz evler...Derleyen: Hande Karacan
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre aralık ayında reel bazda yüzde 1,4 gerileyen konut fiyatları, ocak ayında yeniden artış eğilimine girdi. Endeksa’nın paylaştığı verilere göre ise son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 29,81 oranında yükseldi. Ortalama geri dönüş süresi (amortisman) 14 yıl olarak hesaplandı.
Yaklaşık 125 metrekarelik bir konutun ortalama satış fiyatı 4 milyon 890 bin TL’ye ulaştı. Fiyat artışında bazı iller öne çıkarken, bazı bölgelerde daha sınırlı yükselişler görüldü.
EN PAHALI VE EN ÇOK DEĞER KAZANAN İLLER
Konut fiyatlarında zirvede Muğla yer aldı. Metrekare fiyatı yaklaşık 79 bin TL seviyesine çıkan Muğla’yı, 60 bin TL ile İstanbul izledi. İzmir’de metrekare fiyatı 50 bin TL’ye yükselirken ortalama konut fiyatı 6 milyon 103 bin 506 TL oldu. Ankara’da ise metrekare fiyatı 35.288 TL, ortalama konut fiyatı ise 4 milyon 587 bin 440 TL olarak kaydedildi.
Son bir yılda en fazla değer kazanan iller Erzurum, İstanbul, Ardahan, Bingöl ve Antalya olarak sıralandı. Amortisman süresi en kısa olan, yani yatırımın en hızlı geri döndüğü iller ise Diyarbakır, Şırnak, Ardahan, Düzce ve Muş oldu.
EN UCUZ VE EN AZ KAZANDIRAN İLLER
Fiyat artışının en sınırlı kaldığı iller Bitlis, Muş, Burdur, Edirne ve Tunceli olarak belirlendi. Amortisman süresinin en uzun olduğu iller ise Elazığ, Muğla, Aydın, Bayburt ve Balıkesir oldu.
Türkiye genelinde 2 milyon TL’nin altında konut bulunabilen tek il Kilis olarak öne çıktı. Kilis’te metrekare fiyatı 17 bin TL seviyesinde bulunurken, Hakkari, Osmaniye, Malatya ve Ağrı da en düşük fiyatlı iller arasında yer aldı.
İşte il il Türkiye'nin en ucuz konut fiyatları
1 - Kilis
• Ortalama m² fiyatı: 16.930 ₺
• Ortalama konut değeri: 1.980.810 ₺
• Amortisman: 13 yıl
• Getiri: %7,70
• Yıllık değişim: %12,06
2 - Hakkari
• Ortalama m² fiyatı: 19.898 ₺/m²
• Ortalama konut değeri: 2.686.230 ₺
• Amortisman:15 yıl
• Getiri:%6,73
• Yıllık değişim: %31,43
3- Osmaniye
• Ortalama m² fiyatı: 20.716 ₺/m²
• Ortalama konut değeri: 3.107.400 ₺
• Amortisman: 15 yıl
• Getiri: %6,68
• Yıllık değişim: %23,49
4 - Malatya
• 21.130 ₺/m²
• 3.528.710 ₺
• 16 yıl
• %6,31
• %26,38
5 - Ağrı
• 21.315 ₺/m²
• 3.239.880 ₺
• 13 yıl
• %7,42
• %32,19
6 - Mardin
• 21.493 ₺/m²
• 3.417.387 ₺
• 15 yıl
• %6,70
• %34,00
7 - Kırıkkale
• 21.844 ₺/m²
• 2.839.720 ₺
• 12 yıl
• %8,19
• %41,04
8 -Kayseri
• 22.036 ₺/m²
• 3.503.724 ₺
• 17 yıl
• %5,99
• %37,25
9 -Şanlıurfa
• 22.237 ₺/m²
• 3.557.920 ₺
• 13 yıl
• %7,67
• %31,53
10 - Siirt
• 22.479 ₺/m²
• 3.371.850 ₺
• 16 yıl
• %6,36
• %38,73
İşte il il Türkiye'nin en pahalı konut fiyatları
1 - Bolu
• 37.670 ₺/m²
• 4.821.760 ₺
• 17 yıl
• %6,02
• %39,16
2- Diyarbakır
• Ortalama m² fiyatı: 32.399 ₺/m²
• Ortalama konut değeri: 4.892.249 ₺
• Yıllık değişim: %41,40
3 - Kocaeli
• Ortalama m² fiyatı: 38.157 ₺/m²
• Ortalama konut değeri: 4.922.253 ₺
• Amortisman: 15 yıl
• Getiri: %6,84
• Yıllık değişim: %35,92
4 - Balıkesir
• 45.228 ₺/m²
• 5.201.220 ₺
• 17 yıl
• %5,83
• %32,18
5 - Antalya
• 49.662 ₺/m²
• 5.462.820 ₺
• 16 yıl
• %6,36
• %38,14
6 - Çanakkale
• 50.464 ₺/m²
• 6.055.680 ₺
• 16 yıl
• %6,40
• %30,74
7 - İzmir
• 49.622 ₺/m²
• 6.103.506 ₺
• 15 yıl
• %6,78
• %35,24
8 - Aydın
• 50.732 ₺/m²
• 6.696.624 ₺
• 18 yıl
• %5,48
• %29,50
9 - İstanbul
• 60.391 ₺/m²
• 6.824.183 ₺
• 14 yıl
• %7,08
• %40,64
10 - Muğla
• 78.991 ₺/m²
• 10.031.857 ₺
• 19 yıl
• %5,24
• %43,99
Getirisi en yüksek 10 il şu şekilde:
1 - Çorum
• 26.312 ₺/m²
• 3.420.560 ₺
• 15 yıl
• %6,61
• %36,55
2 - Kayseri
• 22.036 ₺/m²
• 3.503.724 ₺
• 17 yıl
• %5,99
• %37,25
3- Antalya
• 49.662 ₺/m²
• 5.462.820 ₺
• 16 yıl
• %6,36
• %38,14
4 - Bolu
• 37.670 ₺/m²
• 4.821.760 ₺
• 17 yıl
• %6,02
• %39,16
5 - İstanbul
• 60.391 ₺/m²
• 6.824.183 ₺
• 14 yıl
• %7,08
• %40,64
6 - Ankara
• 35.288 ₺/m²
• 4.587.440 ₺
• 12 yıl
• %8,29
7 - Diyarbakır
• 32.399 ₺/m²
• 4.892.249 ₺
• —
• —
• %41,40
8 - Tunceli
• 36.411 ₺/m²
• 4.332.909 ₺
• 14 yıl
• %7,13
• %47,34
9- Muş
• 22.825 ₺/m²
• 3.492.225 ₺
• 11 yıl
• %9,19
• %47,93
10 - Bingöl
• 28.293 ₺/m²
• 3.932.727 ₺
• 14 yıl
• %7,17
• %61,06