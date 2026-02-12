Türkiye’de konutun yeni haritası: En pahalı ve en ucuz iller açıklandı

Yaklaşık 125 metrekarelik bir konutun ortalama satış fiyatı 4 milyon 890 bin TL’ye ulaştı. Fiyat artışında bazı iller öne çıkarken, bazı bölgelerde daha sınırlı yükselişler görüldü.

EN PAHALI VE EN ÇOK DEĞER KAZANAN İLLER

Konut fiyatlarında zirvede Muğla yer aldı. Metrekare fiyatı yaklaşık 79 bin TL seviyesine çıkan Muğla’yı, 60 bin TL ile İstanbul izledi. İzmir’de metrekare fiyatı 50 bin TL’ye yükselirken ortalama konut fiyatı 6 milyon 103 bin 506 TL oldu. Ankara’da ise metrekare fiyatı 35.288 TL, ortalama konut fiyatı ise 4 milyon 587 bin 440 TL olarak kaydedildi.