İktidar, 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yaklaşmaması sonrası müdahale de bulundu. 20 bin TL’ye en düşük emekli aylığı getirildi. Ancak rakam 30 bin TL’yi aşan açlık sınırının altında kalması tepki çekmişti.

CHP, en düşük emekli aylığının "yetersiz olması ve eşitlik ilkesine aykırı bulunması" nedeniyle iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM’ye başvuru yapmıştı.

AYM, Perşembe günü ilk incelemesini yaptı. CHP,'nin 20 bin TL'nin altı için başvurusu esastan incelenecek.