Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili İtalyan basınından Tuttosport'a konuşan Felipe Melo, "Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa bulunmamaktadır." şeklinde bir ifade kullanmadığını söyleyerek sarı kırmızılı taraftarın tepkisini çeken bu haberi yalanladı.

MELO: 'TUTTOSPORT KULLANMADIĞIM BİR AÇIKLAMA YAZMIŞ'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melo, "Galatasaray - Juventus eşleşmesiyle ilgili yaptığım Tuttosport röportajında “Galatasaray’ın DNA’sında Avrupa bulunmamaktadır” tarzı hiçbir zaman kullanmadığım ve kullanmayacağım bir açıklama yazılmıştı, kendileriyle yaptığım görüşmeden sonra çok özür dilediler ve bu kısmı kaldırdılar. Gerekli açıklamayı gün içinde yapacağım..." ifadelerini kullandı.