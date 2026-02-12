Susuzlukla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Tugay, “Anormal bir şey yaşanmazsa 2026 yazında su kesintisi yapmayacağız” dedi.
İzmir barajlarında son durum: '2026 yazında su kesintisi yapmayacağız'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece uygulanan su kesintileri sayesinde yüzde 15 oranında tasarruf elde edildiğini açıkladı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Su şebekesi yenileme projelerine vurgu yapan başkan, kayıp-kaçak oranının resmi verilere göre yüzde 24,8 olduğunu ve bu değerle İzmir’in büyükşehirler arasında en düşük seviyeye sahip bulunduğunu ifade etti.
İZSU verilerine göre günlük ortalama su tüketimi 650 bin metreküp düzeyinde gerçekleşiyor. Gece 23.00 ile sabah 06.00 arası uygulanan kesintilerin yüzde 15 tasarruf yarattığını kaydeden Tugay, “Bizim gece 23.00 – sabah 06.00 arasında yaptığımız su kesintileri yüzde 15 su tasarrufu sağladı. Günlük ortalama 650 bin metreküp su kullanılıyor.
Bunun yüzde 15’i kadar tasarruf ettik. Mecbur kaldık. Üzülerek yaptık ama bir yandan insanların hayatında aşırı mağduriyet yaratmadığını düşünüyoruz.
Bir kademe uygulaması yaptık. Bizim temel su tüketim miktarı olarak belirlediğimiz bir miktar var. Göreve geldiğimizde yüzde 50 indirim yaptık. O rakam hala artmadı.
Önümüzdeki nisan aylarında o 4 metreküp olan miktarı 6 -7 metreküplük bir marja çekeceğiz. O suyun miktarı en düşük miktar olacak ve orada kalacak. Ocak ayında herkes suya zam yaptı biz yapmadık. Düşük kullanımı teşvik eden, yüksek kullanımı fiyatlandıran bir politikaya gittik. Bu da yüzde 10 tasarruf sağladı” açıklamasında bulundu.
Son yağışların etkisiyle İzmir barajlarında doluluk oranlarında kısmi yükseliş gözlendi. İZSU’nun 12 Şubat 2026 tarihli güncel raporuna göre il genelinde ortalama doluluk seviyesi yüzde 35 civarında ölçüldü. Bazı kaynaklarda genel oran yüzde 43-45 bandına işaret etse de bireysel baraj verileri farklılık gösteriyor.
12 Şubat 2026 İZSU baraj doluluk oranları
Güzelhisar Barajı: %64,20
Ürkmez Barajı: %61,76
Balçova Barajı: %55,98
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %48,94
Tahtalı Barajı: %20,80
Gördes Barajı: %11,77