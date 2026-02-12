Yeniçağ Gazetesi
12 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
ENES BATUR GÖZALTINA ALINDI
Anasayfa Gündem İzmir barajlarında son durum: '2026 yazında su kesintisi yapmayacağız'

İzmir barajlarında son durum: '2026 yazında su kesintisi yapmayacağız'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece uygulanan su kesintileri sayesinde yüzde 15 oranında tasarruf elde edildiğini açıkladı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
İzmir barajlarında son durum: '2026 yazında su kesintisi yapmayacağız' - Resim: 1

Susuzlukla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Tugay, “Anormal bir şey yaşanmazsa 2026 yazında su kesintisi yapmayacağız” dedi.

1 8
İzmir barajlarında son durum: '2026 yazında su kesintisi yapmayacağız' - Resim: 2

Su şebekesi yenileme projelerine vurgu yapan başkan, kayıp-kaçak oranının resmi verilere göre yüzde 24,8 olduğunu ve bu değerle İzmir’in büyükşehirler arasında en düşük seviyeye sahip bulunduğunu ifade etti.

2 8
İzmir barajlarında son durum: '2026 yazında su kesintisi yapmayacağız' - Resim: 3

İZSU verilerine göre günlük ortalama su tüketimi 650 bin metreküp düzeyinde gerçekleşiyor. Gece 23.00 ile sabah 06.00 arası uygulanan kesintilerin yüzde 15 tasarruf yarattığını kaydeden Tugay, “Bizim gece 23.00 – sabah 06.00 arasında yaptığımız su kesintileri yüzde 15 su tasarrufu sağladı. Günlük ortalama 650 bin metreküp su kullanılıyor.

3 8
İzmir barajlarında son durum: '2026 yazında su kesintisi yapmayacağız' - Resim: 4

Bunun yüzde 15’i kadar tasarruf ettik. Mecbur kaldık. Üzülerek yaptık ama bir yandan insanların hayatında aşırı mağduriyet yaratmadığını düşünüyoruz.

4 8
İzmir barajlarında son durum: '2026 yazında su kesintisi yapmayacağız' - Resim: 5

Bir kademe uygulaması yaptık. Bizim temel su tüketim miktarı olarak belirlediğimiz bir miktar var. Göreve geldiğimizde yüzde 50 indirim yaptık. O rakam hala artmadı.

5 8
İzmir barajlarında son durum: '2026 yazında su kesintisi yapmayacağız' - Resim: 6

Önümüzdeki nisan aylarında o 4 metreküp olan miktarı 6 -7 metreküplük bir marja çekeceğiz. O suyun miktarı en düşük miktar olacak ve orada kalacak. Ocak ayında herkes suya zam yaptı biz yapmadık. Düşük kullanımı teşvik eden, yüksek kullanımı fiyatlandıran bir politikaya gittik. Bu da yüzde 10 tasarruf sağladı” açıklamasında bulundu.

6 8
İzmir barajlarında son durum: '2026 yazında su kesintisi yapmayacağız' - Resim: 7

Son yağışların etkisiyle İzmir barajlarında doluluk oranlarında kısmi yükseliş gözlendi. İZSU’nun 12 Şubat 2026 tarihli güncel raporuna göre il genelinde ortalama doluluk seviyesi yüzde 35 civarında ölçüldü. Bazı kaynaklarda genel oran yüzde 43-45 bandına işaret etse de bireysel baraj verileri farklılık gösteriyor.

7 8
İzmir barajlarında son durum: '2026 yazında su kesintisi yapmayacağız' - Resim: 8

12 Şubat 2026 İZSU baraj doluluk oranları
Güzelhisar Barajı: %64,20
Ürkmez Barajı: %61,76
Balçova Barajı: %55,98
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %48,94
Tahtalı Barajı: %20,80
Gördes Barajı: %11,77

8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro