İzmir barajlarında son durum: '2026 yazında su kesintisi yapmayacağız'

Önümüzdeki nisan aylarında o 4 metreküp olan miktarı 6 -7 metreküplük bir marja çekeceğiz. O suyun miktarı en düşük miktar olacak ve orada kalacak. Ocak ayında herkes suya zam yaptı biz yapmadık. Düşük kullanımı teşvik eden, yüksek kullanımı fiyatlandıran bir politikaya gittik. Bu da yüzde 10 tasarruf sağladı” açıklamasında bulundu.