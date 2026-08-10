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Geçen sezonu kiralık olarak Eyüpspor’da geçiren ve burada gösterdiği performansla dikkat çeken Jankat Yılmaz, yeni sezon öncesi hazırlık kampının öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı.

Villarreal karşılaşmasında yaptığı başarılı kurtarışlarla da adından söz ettiren 21 yaşındaki kaleci, ikinci kalecilik yarışında Günay Güvenç’in önüne geçti. Okan Buruk’un genç file bekçisinin gelişiminden ve performansından memnun olduğu belirtildi.

Jankat Yılmaz’ın takımın ikinci kalecisi olması halinde Galatasaray’da kalacağı, bu görev kendisine verilmezse düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.