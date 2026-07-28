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Kaynak: AA

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ile Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), spor kulüplerine yönelik lisanslama çalışmaları kapsamında Galatasaray Spor Kulübü ile telif lisans sözleşmesi imzaladı.

RAMS Park Ali Sami Yen Stadı’nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yanı sıra MESAM Başkanı Recep Ergül, MESAM Başkan Yardımcısı Hakan Sarıca, MESAM Genel Sekreteri Ali Haydar Yıldız, MSG Başkanı Ferhat Göçer, MSG Başkan Yardımcısı Zeynep Talu, MSG Genel Sekreteri Ata Taner Büyükkaymakcı, MSG avukatı Merve Nur Aksoy ve MSG Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Demirkaya katıldı.

TESİSLERDE KULLANILAN ESERLER LİSANSLANACAK

İmzalanan sözleşme kapsamında başta RAMS Park Ali Sami Yen Stadı olmak üzere Galatasaray Spor Kulübü’ne bağlı tesislerde kullanılan müzik eserleri, ilgili mevzuat doğrultusunda lisanslanacak. Kullanılan eserler için telif bedelleri de hak sahiplerine ödenecek.

TELİF HAKLARINDA FARKINDALIK HEDEFLENİYOR

MESAM ve MSG tarafından yürütülen lisanslama çalışmalarıyla, spor kulüplerinde kullanılan müzik eserlerine ilişkin telif haklarının korunması ve fikri mülkiyet konusunda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

MESAM Başkanı Recep Ergül, Galatasaray’ın telif haklarına gösterdiği duyarlılığın diğer spor kulüplerine de örnek olmasını temenni ederek, kulüp başkanı Dursun Özbek’e teşekkür etti.

MESAM ve MSG’nin, eser sahiplerinin haklarının korunmasına yönelik çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde sürdürmeye devam edeceği belirtildi.