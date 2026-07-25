Galatasaray'da stada yeni düzenleme: Kulüp, 8 milyon dolar ek gelir elde edecek.

Kombine ve localara yoğun ilgi

Şampiyonlar Ligi heyecanının da etkisiyle kombinelere ve localara yoğun ilgi gösterilirken, Galatasaray yönetimi artan talebi karşılamak ve kulüp gelirlerini yükseltmek amacıyla stadyum kapasitesini artıracak yeni projeleri devreye almaya hazırlanıyor.