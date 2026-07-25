Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray'da stada yeni düzenleme: Kulüp, 8 milyon dolar ek gelir elde edecek.

Galatasaray'da stada yeni düzenleme: Kulüp, 8 milyon dolar ek gelir elde edecek.

Galatasaray yönetimi, RAMS Park'ta hayata geçireceği yeni kapasite projesiyle milyonlarca dolarlık ek gelir hedefliyor.

Kaynak: Diğer
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Galatasaray'da stada yeni düzenleme: Kulüp, 8 milyon dolar ek gelir elde edecek. - Resim: 1

Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarının yanı sıra kulübün gelirlerini artıracak projeler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'da stada yeni düzenleme: Kulüp, 8 milyon dolar ek gelir elde edecek. - Resim: 2

Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, 53 bin kişilik RAMS Park'ta kapasiteyi yaklaşık 400 koltuk artırmayı planlıyor.

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Galatasaray'da stada yeni düzenleme: Kulüp, 8 milyon dolar ek gelir elde edecek. - Resim: 3

224 locada düzenleme yapılacak
Yönetim, stadyumda bulunan 224 locadaki koltuk sayısını artırma kararı aldı. Yapılacak düzenlemeyle localara yaklaşık 400 yeni koltuk eklenecek.

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Galatasaray'da stada yeni düzenleme: Kulüp, 8 milyon dolar ek gelir elde edecek. - Resim: 4

Bu projenin kulübe 7 ila 8 milyon dolar arasında ek gelir sağlaması bekleniyor.

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Galatasaray'da stada yeni düzenleme: Kulüp, 8 milyon dolar ek gelir elde edecek. - Resim: 5

Hazırlık maçları RAMS Park'ta
Haziran ayında zemini yenilenen RAMS Park, 2 Ağustos'ta Rennes ile oynanacak hazırlık maçıyla yeniden taraftarlarına kapılarını açacak.

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Galatasaray'da stada yeni düzenleme: Kulüp, 8 milyon dolar ek gelir elde edecek. - Resim: 6

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını ise 8 Ağustos'ta Villarreal karşısında sahasında oynayacak.

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Galatasaray'da stada yeni düzenleme: Kulüp, 8 milyon dolar ek gelir elde edecek. - Resim: 7

Kombine ve localara yoğun ilgi
Şampiyonlar Ligi heyecanının da etkisiyle kombinelere ve localara yoğun ilgi gösterilirken, Galatasaray yönetimi artan talebi karşılamak ve kulüp gelirlerini yükseltmek amacıyla stadyum kapasitesini artıracak yeni projeleri devreye almaya hazırlanıyor.

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