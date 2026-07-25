Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarının yanı sıra kulübün gelirlerini artıracak projeler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'da stada yeni düzenleme: Kulüp, 8 milyon dolar ek gelir elde edecek.
Galatasaray yönetimi, RAMS Park'ta hayata geçireceği yeni kapasite projesiyle milyonlarca dolarlık ek gelir hedefliyor.Kaynak: Diğer
Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, 53 bin kişilik RAMS Park'ta kapasiteyi yaklaşık 400 koltuk artırmayı planlıyor.
224 locada düzenleme yapılacak
Yönetim, stadyumda bulunan 224 locadaki koltuk sayısını artırma kararı aldı. Yapılacak düzenlemeyle localara yaklaşık 400 yeni koltuk eklenecek.
Bu projenin kulübe 7 ila 8 milyon dolar arasında ek gelir sağlaması bekleniyor.
Hazırlık maçları RAMS Park'ta
Haziran ayında zemini yenilenen RAMS Park, 2 Ağustos'ta Rennes ile oynanacak hazırlık maçıyla yeniden taraftarlarına kapılarını açacak.
Galatasaray, yeni sezon öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını ise 8 Ağustos'ta Villarreal karşısında sahasında oynayacak.
Kombine ve localara yoğun ilgi
Şampiyonlar Ligi heyecanının da etkisiyle kombinelere ve localara yoğun ilgi gösterilirken, Galatasaray yönetimi artan talebi karşılamak ve kulüp gelirlerini yükseltmek amacıyla stadyum kapasitesini artıracak yeni projeleri devreye almaya hazırlanıyor.