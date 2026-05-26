Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY BERTUĞ YILDIRIM'I İSTİYOR

TFF'nin açıkladığı 10+4 yabancı kuralının ardından transferde öncelikle yerli isimlere ağırlık veren Sarı Kırmızılılar hücum hattını Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ile güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Nuri Şahin yönetiminde Başakşehir'de dikkat çeken bir çıkış yakalayan milli futbolcu için iki kulüp arasında transfer görüşmelerinin başladığı iddia edildi.

BAŞAKŞEHİR'İN BONSERVİS TALEBİNE TAKAS ÖNERİSİ

A Spor'un haberine göre; Başakşehir Bertuğ Yıldırım için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Galatasaray'ın ise transferi takas artı para formülüyle gerçekleştirmek istediği ve bu doğrultuda Kazımcan Karataş ile Ahmed Kutucu'yu Başakşehir'e önerdiği belirtildi.

NURİ ŞAHİN KAZIMCAN'IN KALMASINA SICAK BAKIYOR

Nuri Şahin'in geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak takıma katılan Kazımcan'ın performansından memnun kaldığı ve 23 yaşındaki sol bekin önerisine sıcak baktığı da aktarıldı.

Galatasaray ile Başakşehir arasında önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerinin hız kazanması bekleniyor.

RENNES SONRASI YENİDEN DEĞERİNİ KANITLADI

Geçtiğimiz yaz Rennes'den 2.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Bertuğ Yıldırım geride bıraktığımız sezonda Başakşehir formasıyla 19 maça çıkarak 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Bertuğ, Süper Lig'de Onuachu ile gol krallığını paylaşan Shomurodov'un gölgesinde kalsa da Nuri Şahin'in oyun planında yeniden değerini kanıtladı.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Başakşehir ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.