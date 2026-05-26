Transfer gündeminde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Portekizli yıldız Rafael Leao'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

LEAO'NUN MILAN MESAJI

Milan forması giyen Leao paylaşımında, “Bu sezon beni hem fiziksel hem de mental olarak çok zorladı. Elinden geleni yapan herkese teşekkür ediyorum. Umarım Milan, gelecek sezon yeniden başarı ve mutluluk dolu günlere döner.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PEŞİNDE

Leao'nun bu sözleri Milan'a veda mesajı olarak yorumlandı. İtalyan basınına yansıyan haberlerde hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor.