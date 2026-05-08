İki takım bugüne kadar oynadığı 59 maçta sarı-kırmızılı ekip 38 galibiyet alırken, Antalyaspor 7 kez sahadan galip ayrıldı. 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray bu maçlarda 119 gol üretirken, Antalyaspor 50 golle karşılık verdi.

GALATASARAY 19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor’a karşı ligde çıktığı son 19 mücadelede mağlubiyet yüzü görmedi.

Antalyaspor’un rakibini son mağlup ettiği karşılaşma 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2’lik skorla gerçekleşti. Bu tarihten sonra oynanan maçlarda Galatasaray 15 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Bu süreçte Galatasaray 45 gol atarken, Antalyaspor 10 golde kaldı.

SON 7 MAÇTA ÜSTÜNLÜK GALATASARAY’DA

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı son 7 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

2021-2022 sezonunun ikinci yarısındaki 1-1’lik beraberliğin ardından başlayan süreçte sarı-kırmızılılar bu 7 maçta 18 gol atıp sadece 3 gol yedi.

İSTANBUL’DA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takımın İstanbul’da oynadığı 29 maçta Galatasaray büyük üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılılar sahasında 19 kez kazanırken, Antalyaspor 4 galibiyet elde etti. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, İstanbul’daki son 14 lig maçında rakibine yenilmedi. Mayıs 2010’daki son iç saha mağlubiyetinin ardından oynanan karşılaşmalarda 10 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Bu süreçte Galatasaray 62 gol atarken, Antalyaspor 25 golle karşılık verdi.