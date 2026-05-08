Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aday olup seçimi kazanan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddiasını Yeniçağ gündeme getirmişti.

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi, İl Başkanı Hasan Karadeniz başkanlığında acil bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası CHP İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı Burcu Köksal’a ulaşamadı.

Ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise “Kendisiyle iletişimimiz olmadı” diyerek iletişim kopukluğunu vurgulamıştı.

Yaşanan bu gelişmelerle CHP’liler net olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP’li Burcu Köksal’ın AKP’ye geçiş sürecinin başladığını anlamış oldu.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, Başkan Burcu Köksal’a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak'ı görevden aldı.

DETAYLAR GELİYOR...