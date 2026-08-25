Bundesliga ekibi Leipzig, eski oyuncusu Christopher Nkunku Milan'dan satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığını resmen duyurdu.

Transfer gündeminde adı Galatasaray'la da anılan Nkunku 3 yıl sonra Bundesliga ekibine geri döndü.

LEIPZIG'E 172 MAÇTA 126 GOL KATKISIYLA 60 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI

Leipzig'teki ilk döneminde 172 maçta 126 gole katkıda bulunan Nkunku 60 milyon Euro bonservis bedeliyle 2023 yazında Chelsea'ye transfer olmuş ardından da geçtiğimiz sezonun başında Milan'ın yolunu tutmuştu.

'GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Leipzig'ten ayrıldıktan sonra kariyerinde düşüş yaşayan Nkunku yeniden bu formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek transferiyle ilgili duygularını "Buraya geri döndüğüm için çok mutluyum. Mükemmel bir formdayım ve takıma en kısa sürede yardımcı olmak istiyorum, ayrıca Red Bull Arena'da taraftarlarımızın önünde tekrar oynamayı dört gözle bekliyorum. " şeklinde paylaştı.