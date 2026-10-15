Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda RAMS Park'taki tribün atmosferi yeniden tartışma konusu oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarların rakip futbolculara yönelik yoğun ıslık seslerinin stadyum hoparlörlerinden verdiği öne sürülürken, iddiaların geçmişi ve UEFA'nın ses sistemlerine ilişkin kuralları gözler önüne serildi.

İDDİALAR İLK KEZ HANGİ MAÇTA GÜNDEME GELDİ?

Galatasaray'ın hoparlörden ıslık sesi verdiğine ilişkin iddialar 23 Ekim 2025'te oynanan Bodo/Glimt karşılaşmasına dayanıyor.

Galatasaray'ın Norveç takımını 3-1 mağlup ettiği maçın ardından stadyumdaki yoğun ıslık sesleri Norveç basınında tartışıldı.

Avisa Nordland muhabiri Freddy Toresen, katıldığı Studio Glimt adlı podcast yayınında, RAMS Park'taki yoğun ıslık seslerinin çıkmasında hoparlör sisteminin etkili olabileceğini iddia etti.

Bu açıklamanın ardından Galatasaray'ın tribün atmosferinin yapay ıslık sesleri ile desteklendiği yönündeki iddialar gündeme geldi.

Ancak söz konusu değerlendirme, stadyumda yapay ses kullanıldığını kanıtlayan teknik bir incelemeye dayanmıyordu.

GALATASARAY İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Norveç basınında gündeme gelen iddiaların ardından Galatasaray cephesinden açıklama yapıldı.

Galatasaray Medya ve İletişim Sorumlusu Coşkun Gülbahar, Norveç'in Dagbladet gazetesine konuşarak hoparlörden yapay ıslık sesi verildiği iddiasını reddetti.

Gülbahar, stadyumdaki seslerin taraftarlara ait olduğunu belirterek Galatasaray'ın Avrupa kupası karşılaşmalarında benzer atmosferlerin yaşandığını söyledi.

Liverpool karşılaşmasında da aynı seviyede gürültü oluştuğunu ifade eden Gülbahar, tribünlerdeki seslerin yapay olmadığını savundu.

BARCELONA MAÇINDAN ARDINDAN TARTIŞMA YENİDEN BAŞLADI

İddialar, Galatasaray'ın 13 Ekim 2026'da Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Maç sonrasında TRT'nin RAMS Park'tan gerçekleştirdiği yayında, tribünlerin büyük ölçüde boşaldığı anlarda ıslık seslerinin duyulması sosyal medyada tartışma yarattı.

Bazı futbolseverler, tribünlerde taraftar bulunmamasına rağmen duyulan seslerin stadyum hoparlörlerinden verildiğini öne sürdü.

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo da 14 Ekim'de yayımladığı haberinde, stadyumda bulunan bazı taraftarların paylaştığı görüntülere dikkat çekti.

Haberde, ıslık seslerinin hoparlörlerden yükseldiği yönündeki şüphelere yer verildi.

Ancak görüntülerde duyulan seslerin stadyumun kendi hoparlörlerinden mi, televizyon yayın sisteminden mi yoksa başka bir kaynaktan mı geldiği kesin olarak doğrulanmadı.

UEFA KURALLARI HOPARLÖRDEN ISLIK SESİNE İZİN VERİYOR MU?

Konuyla ilgili ayrıntılar UEFA'nın resmi talimatlarında yer alıyor.

UEFA Güvenlik ve Emniyet Talimatı'nın 43. maddesi, stadyumlardaki anons sistemlerinin kullanımını düzenliyor.

Maddenin 43.03 numaralı bölümüne göre stadyum hoparlörlerinden yapılan anonsların tarafsız olması gerekiyor.

Aynı düzenlemede ses sisteminin ev sahibi takımı desteklemek amacıyla kullanılamayacağı açıkça belirtiliyor.

Bu nedenle bir kulübün rakip futbolcular üzerinde baskı oluşturmak amacıyla hoparlörlerden kaydedilmiş ıslık sesi vermesi, UEFA'nın ses sisteminin tarafsız kullanımına ilişkin hükmüyle bağdaşmayabilir.

Ancak bunun bir kural ihlali olarak değerlendirilmesi için sesin gerçekten hoparlörlerden verildiğinin ve kullanım koşullarının belirlenmesi gerekiyor.

STADYUMUN SES SİSTEMİ KİMİN KONTROLÜNDE?

Ev sahibi kulüp, organizasyonun düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu. UEFA ise karşılaşmanın organizasyonunu kendi görevlileri ve talimatları doğrultusunda denetliyor.

UEFA'nın kulüp organizasyonlarına ilişkin uygulama belgelerinde, ses sisteminin işletilmesi için gerekli personelin kulüpler tarafından sağlanması öngörülüyor.

Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi maçlarının UEFA organizasyonu olması, stadyum hoparlörlerinin doğrudan UEFA temsilcileri tarafından yönetildiği anlamına gelmiyor.

Bununla birlikte Barcelona karşılaşmasında ses masasını hangi görevlinin kullandığına veya hangi seslerin oynatıldığına ilişkin doğrulanmış bir kayıt bulunmuyor.

PEKİ, GALATASARAY GERÇEKTEN HOPARLÖRDEN ISLIK SESİ VERİYOR MU?

Şu ana kadar incelenen kaynaklarda, RAMS Park'ta maç sırasında kaydedilmiş ıslık seslerinin hoparlörlerden verildiğini kesin olarak kanıtlayan bağımsız bir teknik inceleme bulunmuyor.

İddianın kesin olarak aydınlatılabilmesi için stadyum ses sisteminin kayıtlarının, yayın seslerinin ve ilgili görevlilerin açıklamalarının incelenmesi gerekiyor.