Sarı-kırmızılı ekip ligde geride kalan 29 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Topladığı 68 puanla zirvede bulunan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 2, Trabzonspor’un ise 4 puan önünde yer alıyor.

Ev sahibi Gençlerbirliği ise 29 haftada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Başkent temsilcisi 25 puanla 15. sırada ve düşme hattının 2 puan üzerinde bulunuyor. İki ekip arasında İstanbul’da oynanan ilk maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Milli ara sonrası 12 günde 3 maça çıkan Galatasaray, Trabzonspor’a kaybedip Göztepe’yi mağlup ederken Kocaelispor ile berabere kaldı ve 5 puan kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen’in Gençlerbirliği maçında sahada olması bekleniyor. Ameliyat sonrası tedavisi süren oyuncunun özel koruyucu aparatla görev yapacağı ifade edildi.

Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunurken, kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray bu sezon deplasmanda aldığı 3 mağlubiyetin tamamını dış sahada yaşadı.

Sarı-kırmızılılar ligin en golcü ve en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor. Galatasaray, Gençlerbirliği maçının ardından 4 gün sonra Türkiye Kupası’nda rakibiyle yeniden karşılaşacak.