Süper Lig’de Galatasaray, bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak mücadele beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde lider olarak girdi.

Sakatlık ve ceza nedeniyle Leroy Sané, Ahmet Kutucu, Arda Ünyay ile Lemina bu maçta forma giyemeyecek. Buna karşın yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey kadroda yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Olawoyin, Mihaila, Sowe.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen