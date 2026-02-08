Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu

Açıklanan son verilere göre, 713 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ulaşan Türkiye, ekonomik avantaj ve jeopolitik pazarlık gücüne önemli ölçüde sahip.

EN ÇOK DOĞALGAZA SAHİP DİĞER ÜLKELER İSE ŞÖYLE:

1. RUSYA: 47.759

2. İRAN: 33.988

3. KATAR: 23.831