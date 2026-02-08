Doğal gaz zenginliği, ülkeler için ekonomik kazanç, stratejik ve jeopolitik bir öneme sahip. Türkiye yaklaşık 37 milyar dolar değerindeki doğal gaz keşfiyle öne çıkan ülkeler arasındaki yerini koruyor.
Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu
Dünyada artan enerji talebi, doğal gazı stratejik bir koz haline getirirken, dünya genelindeki en büyük rezervler ortaya çıktı. Türkiye, 2025 yılında gerçekleştirdiği 92 milyar metreküpü aşan doğal gaz keşfiyle son 10 yılda öne çıktı. Dünyanın en fazla doğal gaza sahip ülkeleri şöyle...Derleyen: Dilek Taşdemir
Dünya genelindeki dev doğal gaz rezervlerine sahip ülkeler merak ediliyor. İşte, dünyanın en fazla doğal gaza sahip ülkeleri…
Açıklanan son verilere göre, 713 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ulaşan Türkiye, ekonomik avantaj ve jeopolitik pazarlık gücüne önemli ölçüde sahip.
EN ÇOK DOĞALGAZA SAHİP DİĞER ÜLKELER İSE ŞÖYLE:
1. RUSYA: 47.759
2. İRAN: 33.988
3. KATAR: 23.831
4. ABD: 16.396
5. TÜRKMENİSTAN: 13.950
6. SUUDİ ARABİSTAN: 9.514
7. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 8.210
8. NİJERYA: 5.913
9. VENEZUELA: 5.511
10. CEZAYİR: 4.504
11. IRAK: 3.714
12. ÇİN: 3.142
13. MOZAMBİK: 2.840
14. AVUSTRALYA: 2.587
15. KANADA: 2.464
16. MISIR: 2.209
17. MALEZYA: 2.172
18. NORVEÇ: 2.081
19. AZERBAYCAN: 1.917
20. ÖZBEKİSTAN: 1.846
21. KAZAKİSTAN: 1.830
22. KUVEYT: 1.784
23. LİBYA: 1.505
24. HİNDİSTAN: 1.374
25. ENDONEZYA: 1.008
26. TÜRKİYE: 713
27. UMMAN: 673
28. PAKİSTAN: 656
29. BREZİLYA: 420
30. ARJANTİN: 411
31. UKRAYNA: 338
32. MEKSİKA: 312
33. PERU: 300
34. TRİNİDAD VE TOBAGO: 294
35. KONGO: 284
36. BOLİVYA: 253
37. MYANMAR: 232
38. BRUNEİ: 228
39. BANGLADEŞ: 223
40. İNGİLTERE: 216