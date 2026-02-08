Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu

Dünyada artan enerji talebi, doğal gazı stratejik bir koz haline getirirken, dünya genelindeki en büyük rezervler ortaya çıktı. Türkiye, 2025 yılında gerçekleştirdiği 92 milyar metreküpü aşan doğal gaz keşfiyle son 10 yılda öne çıktı. Dünyanın en fazla doğal gaza sahip ülkeleri şöyle...

Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 1

Doğal gaz zenginliği, ülkeler için ekonomik kazanç, stratejik ve jeopolitik bir öneme sahip. Türkiye yaklaşık 37 milyar dolar değerindeki doğal gaz keşfiyle öne çıkan ülkeler arasındaki yerini koruyor.

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 2

Dünya genelindeki dev doğal gaz rezervlerine sahip ülkeler merak ediliyor. İşte, dünyanın en fazla doğal gaza sahip ülkeleri…

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 3

Açıklanan son verilere göre, 713 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ulaşan Türkiye, ekonomik avantaj ve jeopolitik pazarlık gücüne önemli ölçüde sahip.

EN ÇOK DOĞALGAZA SAHİP DİĞER ÜLKELER İSE ŞÖYLE:

1. RUSYA: 47.759

2. İRAN: 33.988

3. KATAR: 23.831

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 4

4. ABD: 16.396

5. TÜRKMENİSTAN: 13.950

6. SUUDİ ARABİSTAN: 9.514

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 5

7. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 8.210

8. NİJERYA: 5.913

9. VENEZUELA: 5.511

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 6

10. CEZAYİR: 4.504

11. IRAK: 3.714

12. ÇİN: 3.142

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 7

13. MOZAMBİK: 2.840

14. AVUSTRALYA: 2.587

15. KANADA: 2.464

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 8

16. MISIR: 2.209

17. MALEZYA: 2.172

18. NORVEÇ: 2.081

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 9

19. AZERBAYCAN: 1.917

20. ÖZBEKİSTAN: 1.846

21. KAZAKİSTAN: 1.830

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 10

22. KUVEYT: 1.784

23. LİBYA: 1.505

24. HİNDİSTAN: 1.374

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 11

25. ENDONEZYA: 1.008

26. TÜRKİYE: 713

27. UMMAN: 673

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 12

28. PAKİSTAN: 656

29. BREZİLYA: 420

30. ARJANTİN: 411

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 13

31. UKRAYNA: 338

32. MEKSİKA: 312

33. PERU: 300

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 14

34. TRİNİDAD VE TOBAGO: 294

35. KONGO: 284

36. BOLİVYA: 253

Dünyanın en çok doğal gaz rezervine sahip ülkeleri belli oldu: Türkiye son 10 yılda ezber bozdu - Resim: 15

37. MYANMAR: 232

38. BRUNEİ: 228

39. BANGLADEŞ: 223

40. İNGİLTERE: 216

