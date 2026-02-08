YENİÇAĞ / ÖZEL HABER

Ankara siyaset kulisleri, 31 Mart seçimlerinin ardından en büyük yerel yönetim hareketliliğine tanıklık ediyor. CHP listelerinden Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan’ın AKP’ye geçişi netleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mısır ziyareti dönüşünde Özarslan’ın katılımını onayladığı ve Çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısında bizzat rozet takacağı öğrenildi.

ANKARA’DA 4 BELEDİYE BAŞKANI BİRDEN SAF DEĞİŞTİRİYOR: ROZETLER ÇARŞAMBA GÜNÜ TAKILIYOR

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın yanı sıra Ankara’nın üç kritik ilçesinde daha değişim rüzgarları esiyor. Edinilen bilgilere göre; Gölbaşı, Çamlıdere ve Haymana Belediye Başkanlarının da AKP’ye katılımı kulislerde konuşuluyor. Bu isimlerin tamamına, Çarşamba günü TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozetlerinin takılması bekleniyor.

PERDE ARKASINA YENİÇAĞ ULAŞTI: MANSUR YAVAŞ İLE İPLER KOPUYOR MU?

Mesut Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a en yakın isimlerden biri olarak biliniyordu. Ancak ikili arasındaki kırgınlığın aday belirleme sürecinde başladığı iddia ediliyor. Yavaş’ın Etimesgut adaylığı için direttiği Özarslan, Genel Merkez’in Erdal Beşikçioğlu kararı sonrası önce Mamak, ardından Keçiören’e razı edilmişti. Gelinen noktada Özarslan’ın AKP saflarına katılması, CHP içinde "Mansur Yavaş cephesinde kan kaybı" olarak yorumlanıyor.

AKP İÇİNDE ÖZARSLAN DİRENCİ

Özarslan’ın geçişi yalnızca CHP’yi değil, AKP tabanını da hareketlendirdi. Keçiören Belediyesi eski Başkanı AKP’li Turgut Altınok, sosyal medya üzerinden Özarslan’ı hedef alarak bu geçiş çabalarını daha önce iddia etmişti. İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan’ın canlı yayında geçişi doğrulamasıyla birlikte, Çarşamba günü yapılacak tören öncesi parti içindeki tartışmaların nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

CHP Genel Merkezi’nde ise sular durulmuyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ekseninde şekillenen adaylık tartışmaları sürerken, kazanılan belediyelerin tek tek el değiştirmesi partililer arasında endişe yaratıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialar karşısında sessizliği ise dikkat çekiyor. Üst düzey partililerin, "Üsküdar da geçerse kimse şaşırmasın" şeklindeki kulis bilgileri, 31 Mart zaferinin bir hezeyana mı dönüştüğü sorusunu akıllara getiriyor.