Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli yıldız Can Uzun son dönemde sıkça Galatasaray'ın transfer gündeminde anılıyor.

CAN UZUN TAM DA GALATASARAY'IN ARADIĞI PROFİL

Geçtiğimiz sezon etkileyici bir performans ortaya koyan genç yetenek aynı zamanda A Milli Takım'ın da Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.

Yeni sezon öncesi 10 numara pozisyonuna takviye yapması beklenen Galatasaray için Can Uzun hamlesi, TFF'nin yabancı kuralı da düşünüldüğünde her ne kadar kulağa hoş gelse de Eintracht Frankfurt'un istediği bonservis bedeli korkunç bir seviyede.

ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR TEMAS YOK

Alman basınından Bild'in haberine göre; Can Uzun için şu ana kadar herhangi bir kulüp ne oyuncu tarafı ne de Eintracht Frankfurt ile iletişime geçti.

GELECEK SEZON TAKIMIN KİLİT OYUNCUSU OLMASI BEKLENİYOR

Şu anda tamamen Dünya Kupası'na odaklandığı belirtilen milli yıldızın yıllar sonra kulüpte teknik direktörlük görevine geri dönen Adi Hütter yönetiminde gelecek sezonun kilit oyuncusu olmasının beklendiği ifade edildi.

EINTRACHT FRANKFURT 60 MİLYON EURO İSTİYOR

Eintracht Frankfurt'un en az 1 yıl daha Can Uzun'u takımda tutmayı planladığı aktarılırken muhtemel bir bonservis pazarlığı olasılığında da 20 yaşındaki genç yetenek için 60 milyon Euro bonservis bedeli isteneceği kaydedildi.

PREMIER LİG KULÜPLERİ VE SERIE A DEVLERİ DE PEŞİNDE

Ayrıca Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig'den kulüplerin ve Serie A'dan Milan ile Napoli'nin de Can Uzun'un durumunu yakından takip ettiği bilgisi de paylaşıldı.