Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Eintracht Frankfurt forması giyen milli yıldız Can Uzun, A Milli Takım'ın Kuzey Makedonya ile Dünya Kupası öncesi oynadığı hazırlık maçında ilkleri yaşadı.

CAN UZUN İLK KEZ 11'DE FORMA GİYİP İLK GOLÜNÜ ATTI

Bugüne kadar 4 kez formasını giydiği A Milli Takım ile ilk kez bir maça 11'de başladı.

Orkun Kökçü'nün erken attığı golüyle öne geçen A Milli Takım'da 16. dakikada sahneye çıkan Can Uzun da düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkaran isim oldu.

Böylelikle Can Uzun milli formayla ilk kez 11'de başladığı maçta ilk golünü attı.