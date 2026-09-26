Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta heyecanı devam ederken Galatasaray MCT Technic, sahasında Çayırova Belediyesi'ni konuk etti.

Karşılaşmanın büyük bölümünde üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, özellikle son çeyrekte ortaya koyduğu performansla mücadeleden 102-79 galip ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARKI ERİTTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, ilk periyodu 26-18 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte hücumdaki temposunu artıran ev sahibi ekip, soyunma odasına 57-43'lük avantajla gitti.

Çayırova Belediyesi ise üçüncü periyotta geri dönüş sinyali verdi. Konuk ekip farkı önemli ölçüde eriterek son çeyreğe girilirken skoru 78-73'e getirdi.

Galatasaray Basketbol Süper Ligi'ne farklı galibiyetle başladı - Resim : 1

GALATASARAY SON ÇEYREĞİ DOMİNE ETTİ

Final periyodunda ise parkede bambaşka bir Galatasaray vardı. Çayırova'nın geri dönüşüne izin vermeyen sarı-kırmızılılar, son 10 dakikayı 24-6 üstün geçerek farkı yeniden açtı ve karşılaşmayı 102-79 kazandı.

Galatasaray Basketbol Süper Ligi'ne farklı galibiyetle başladı - Resim : 2

Bu sonuçla koç Gianmarco Pozzecco yönetimindeki Galatasaray MCT Technic, gelecek hafta Karşıyaka deplasmanına çıkacak.

İlk haftayı mağlubiyetle kapatan Çayırova Belediyesi ise bir sonraki maçta Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.