Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta heyecanı devam ederken Galatasaray MCT Technic, sahasında Çayırova Belediyesi'ni konuk etti.
Karşılaşmanın büyük bölümünde üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, özellikle son çeyrekte ortaya koyduğu performansla mücadeleden 102-79 galip ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.
ÇAYIROVA BELEDİYESİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARKI ERİTTİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, ilk periyodu 26-18 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte hücumdaki temposunu artıran ev sahibi ekip, soyunma odasına 57-43'lük avantajla gitti.
Çayırova Belediyesi ise üçüncü periyotta geri dönüş sinyali verdi. Konuk ekip farkı önemli ölçüde eriterek son çeyreğe girilirken skoru 78-73'e getirdi.
GALATASARAY SON ÇEYREĞİ DOMİNE ETTİ
Final periyodunda ise parkede bambaşka bir Galatasaray vardı. Çayırova'nın geri dönüşüne izin vermeyen sarı-kırmızılılar, son 10 dakikayı 24-6 üstün geçerek farkı yeniden açtı ve karşılaşmayı 102-79 kazandı.
Bu sonuçla koç Gianmarco Pozzecco yönetimindeki Galatasaray MCT Technic, gelecek hafta Karşıyaka deplasmanına çıkacak.
İlk haftayı mağlubiyetle kapatan Çayırova Belediyesi ise bir sonraki maçta Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.