Trendyol Süper Lig’de kritik haftaya girildi. Tüm takımların aynı saatte maçlarını oynayacağı 33. haftada Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Geçtiğimiz hafta Samsunspor’a yenilerek şampiyonluk şansını bu maça bırakan Sarı Kırmızılılar taraftarı önünde Antalyaspor’u yenmesi halinde üst üste 4. toplamda ise 26. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacak.

ANTALYASPOR KÜMEDE KALMA UMUTLARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Öte yandan 29 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor’un ise küme düşme tehlikesi yaşıyor. Akdeniz temsilcisi son hafta öncesi alacağı puan ya da puanlarla umutlarını artırmak istiyor.

Rams Park’ta saat 20.00’de başlayacak kritik karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

GALATASARAY-ANTALYASPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Soner, Abdülkadir, Doğukan, Streek

GALATASARAY-ANTALYASPOR CANLI ANLATIM

Galatasaray-Antalyaspor maçının canlı anlatımı, karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren bu sayfada yer alacak.