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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Futbol A Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda harekete geçildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.