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İtalya futbolunda federasyon yönetimine ilişkin yaşanan tartışmada dikkat çeken bir karar alındı. İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago'yu federasyona kayyum olarak atadı.

Kararın, Malago'nun başkan seçildiği süreçte federasyona üye kaydının bulunmaması nedeniyle başlayan anlaşmazlığın ardından alındığı belirtildi.

Malago, 22 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda FIGC Başkanlığına seçilmişti. Ancak adaylığına yapılan itirazlar, seçimin hukuki geçerliliği ve CONI'nin federasyon üzerindeki denetim yetkisini tartışmaya açtı.

CONI, başkanlığa aday olunabilmesi için önceden federasyon üyeliğinin gerekli olduğunu savunurken FIGC ise üyeliğin adaylık için zorunlu olmadığını ve seçimin iptal edilemeyeceğini öne sürdü.

KENDİ FEDERASYONUNA KAYYUM OLDU

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre taraflar, Malago'nun başkanlık görevinden ayrılması ancak yeni genel kurula kadar federasyonu kayyum sıfatıyla yönetmeye devam etmesi konusunda anlaştı.

Böylece Malago'nun FIGC Başkanlığı sona erecek ancak federasyonun yönetimi seçim yapılana kadar yine kendisinde olacak.

CONI, olağanüstü seçimli genel kurulun en geç 31 Ocak 2027'ye kadar gerçekleştirilmesini istedi.

YÜZDE 68,5 OYLA SEÇİLMİŞTİ

Eski CONI Başkanı Giovanni Malago, Gabriele Gravina'nın istifasının ardından gerçekleştirilen genel kurulda oyların yüzde 68,5'ini alarak İtalya Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilmişti.

Malago, daha önce Spor Bakanı Andrea Abodi'nin CONI'nin federasyona kayyum ataması yönündeki tutumuna tepki göstermiş ve bu yaklaşımı "siyasi müdahale" olarak nitelendirmişti.