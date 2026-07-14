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Barcelona’da Frenkie de Jong şoku yaşanıyor. İspanyol basınından Marca’nın haberine göre Hollandalı yıldızın yaşadığı diz sakatlığı ciddi çıktı.

4 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Haberde, Frenkie de Jong’un sakatlığı nedeniyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği ifade edildi. Bu gelişme hem Barcelona hem de Hollanda Milli Takımı için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

SEZON PLANLARI ETKİLENECEK

Orta sahadaki kilit isimlerden biri olan de Jong’un yokluğu, Barcelona’nın yeni sezon planlarını doğrudan etkileyebilir. Teknik heyetin alternatif planlar üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Yıldız oyuncunun tedavi sürecinin yakından takip edileceği ve sahalara dönüş tarihinin netleşmesi için detaylı kontrollerin sürdüğü aktarıldı.

De Jong’un sakatlığı sonrası Barcelona’da nasıl bir rota izleneceği merak konusu oldu.