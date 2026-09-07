Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Vietnam’da seyir halindeki bir yolcu otobüsünde yolcuları korkutan anlar yaşandı. Otobüsün lastiklerinin patlamasının ardından fren sistemi de devre dışı kaldı.

Freni tutmayan otobüste panik yaşanırken, şoförün verdiği karar olayın en dikkat çeken anı oldu.

ŞOFÖR DİREKSİYONU BIRAKIP ARKA BÖLÜME KAÇTI

Frenlerin çalışmaması üzerine şoför, direksiyon hakimiyetini kaybetme riski bulunan aracı sürmek yerine direksiyonu bırakarak otobüsün arka bölümüne kaçtı.

Otobüs içerisinde yaşanan panik anları büyük korkuya neden olurken, olayın görüntüleri ve yaşananlar gündem oldu. Olayın ardından otobüste yaşananlar merak konusu olurken, korku dolu anlar kısa sürede dikkat çekti.