Türkiye’de yüksek enflasyon, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar şirketleri zorlamaya devam ederken, İzmir’de faaliyet gösteren bir kuruyemiş markası hakkında dikkat çeken karar verildi.
Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi
İzmir’de faaliyet gösteren Türk kuruyemiş markası hakkında mahkemeden iflas kararı çıktı. Borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato sürecine başvuran şirketin talebi reddedilirken, mahkeme iflas kararının yanı sıra bazı tedbirlerin kaldırılmasına da hükmetti.Dilek Taşdemir
Borçlarını yapılandırabilmek amacıyla konkordato başvurusunda bulunan şirketin talebi, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi.
Mahkeme, konkordato talebinin reddinin ardından şirketin iflasına karar verdi.
İFLAS KARARI ÇIKTI
Mahkemenin 2 Nisan 2026 tarihinde yapılan duruşmasında verdiği karar, 3 Eylül 2026 tarihinde ilan edildi.
Kararda, şirketin konkordato talebinin reddedilmesine ve daha önce verilen tüm ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasına hükmedildi.
Mahkeme ayrıca konkordato komiserinin görevine son verilmesine karar verdi.
İFLASIN TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU
Mahkeme kararında şirketin iflasının 2 Nisan 2026 saat 11.49 itibarıyla açıldığı belirtildi.
İflas kararının, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda iflas dairesine bildirilmesine de karar verildi.
İFLAS EDEN ŞİRKET HAVİN GIDA
Mahkeme kararında iflasına hükmedilen şirketin Havin Gıda İnşaat Malzemeleri ve İnşaat Turizm Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi olduğu belirtildi.
Şirketin konkordato talebinin reddedilmesiyle birlikte süreç iflas kararıyla sonuçlandı.
KARARA İSTİNAF YOLU AÇIK
Kararda, borçlu şirket açısından tebliğden, itiraz eden alacaklılar açısından ise kararın ilanından itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulabileceği belirtildi.
Mahkeme kararı, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında ilgililere ilan edildi.