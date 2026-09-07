Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi

Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi

İzmir’de faaliyet gösteren Türk kuruyemiş markası hakkında mahkemeden iflas kararı çıktı. Borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato sürecine başvuran şirketin talebi reddedilirken, mahkeme iflas kararının yanı sıra bazı tedbirlerin kaldırılmasına da hükmetti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 1

Türkiye’de yüksek enflasyon, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar şirketleri zorlamaya devam ederken, İzmir’de faaliyet gösteren bir kuruyemiş markası hakkında dikkat çeken karar verildi.

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Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 2

Borçlarını yapılandırabilmek amacıyla konkordato başvurusunda bulunan şirketin talebi, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi.

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Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 3

Mahkeme, konkordato talebinin reddinin ardından şirketin iflasına karar verdi.

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Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 4

İFLAS KARARI ÇIKTI

Mahkemenin 2 Nisan 2026 tarihinde yapılan duruşmasında verdiği karar, 3 Eylül 2026 tarihinde ilan edildi.

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Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 5

Kararda, şirketin konkordato talebinin reddedilmesine ve daha önce verilen tüm ihtiyati tedbir kararlarının kaldırılmasına hükmedildi.

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Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 6

Mahkeme ayrıca konkordato komiserinin görevine son verilmesine karar verdi.

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Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 7

İFLASIN TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Mahkeme kararında şirketin iflasının 2 Nisan 2026 saat 11.49 itibarıyla açıldığı belirtildi.

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Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 8

İflas kararının, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda iflas dairesine bildirilmesine de karar verildi.

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Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 9

İFLAS EDEN ŞİRKET HAVİN GIDA

Mahkeme kararında iflasına hükmedilen şirketin Havin Gıda İnşaat Malzemeleri ve İnşaat Turizm Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi olduğu belirtildi.

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Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 10

Şirketin konkordato talebinin reddedilmesiyle birlikte süreç iflas kararıyla sonuçlandı.

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Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 11

KARARA İSTİNAF YOLU AÇIK

Kararda, borçlu şirket açısından tebliğden, itiraz eden alacaklılar açısından ise kararın ilanından itibaren iki hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulabileceği belirtildi.

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Türk kuruyemiş markası iflas etti: Konkordato talebi reddedildi - Resim: 12

Mahkeme kararı, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında ilgililere ilan edildi.

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