Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Mélenchon, Fransa’nın dış politikasını temelden sarsacak açıklamalarda bulundu. 2027 seçimlerine hazırlanan Mélenchon, Fransa'nın savunma ve stratejik özerkliğini yeniden kazanması gerektiğini savundu.

"NATO BİZİ ABD’YE BAĞLIYOR"

NATO’nun Fransa’nın tarihi çizgisine aykırı olduğunu öne süren Mélenchon'un planı şu aşamalardan oluşuyor:

Entegre Komutanlıktan Çıkış: Sarkozy döneminde (2009) dönülen askeri komuta yapısından derhal ayrılmak.

Amerikan Teçhizatından Uzaklaşma: ABD ordusuyla ortak kullanılan tüm askeri sistem ve teçhizatların terk edilmesi.

Tam Bağımsızlık: Fransa'nın jeopolitik kararlarında Washington'a olan bağımlılığının sıfırlanması.

28 ŞUBAT İRAN KRİZİ VE 'RET CEPHESİ'

Mélenchon, geçtiğimiz Şubat ayında İran'a yönelik düzenlenen saldırıları hatırlatarak, mevcut yönetimin tavrını sertçe eleştirdi. ABD ve İsrail’in saldırgan politikalarına karşı İspanya (Pedro Sanchez yönetimi), Brezilya, Kolombiya ve Meksika gibi ülkeleri örnek gösterdi.

ASYA ÜLKELERİ GÜÇ ALIRDI

Melenchon, bu blokun sadece Latin Amerika ve Avrupa ile sınırlı kalmayacağını, savaşa karşı duran Asya ülkelerinin de bu 'ret cephesi' sayesinde bir dayanak noktası kazanacağını savundu. “Ülkemizden Amerikan üslerini kovduk. 2007'de Bay Sarkozy'den önce, hiç kimse NATO'nun entegre komutanlığına yeniden katılmayı düşünmemişti. Bunu aşamalar halinde yapacağız. Önce entegre komutanlıktan çıkarak başlayacağız ve Amerikan ordusuyla ortak kullanılan tüm teçhizatlardan uzak duracağız” dedi.