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Fransa'da Rusya kaynaklı olası saldırılara ilişkin yeni bir değerlendirme gündeme geldi.

Fransız kamu yayıncısı France Télévisions'ın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, olası büyük bir Rus saldırısı için daha önce 2030 olarak değerlendirilen zaman aralığı 2027 sonbaharına çekildi.

İddiaya göre olası saldırılarda elektrik santralleri ve elektrik şebekeleri, demir yolları, telekomünikasyon ağları ve içme suyu tesisleri gibi kritik altyapılar hedef alınabilir.

İHA VE SİBER SALDIRI İHTİMALİ

Fransız askeri istihbaratının eski üst düzey yetkililerinden Alain Christienne, olası senaryolardan birinin savunma sanayisine ait bir tesise patlayıcı taşıyan İHA ile saldırı düzenlenmesi olabileceğini söyledi.

Christienne, böyle bir saldırının arkasında Rusya'nın bulunduğunu kanıtlamanın da zor olabileceğini belirtti.

MACRON'DAN KRİTİK ALTYAPI PLANI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ülkenin kritik altyapılarını İHA ve siber saldırılara karşı korumaya yönelik bir plan hazırlanacağını açıkladı.

Fransız yönetimi, son dönemde Rusya kaynaklı hibrit tehditlerin arttığını değerlendiriyor. Rusya ise Avrupa ülkelerinin bu yöndeki suçlamalarını reddediyor.