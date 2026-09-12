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Kaynak: Haber Merkezi

Fransa’nın kuzeyinde Rouen ile Caen arasında sefer gerçekleştiren yolcu treninin raydan çıkması sonrası en az 44 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Cuma akşamı yaşanan kazada 186 kişinin bulunduğu trenin raydan çıkmasından sonra olay yerine 130 itfaiyeci, beş sağlık ekibi ve 80 araç sevk edildi. Yerel yetkililer, kazanın saat 19.45 civarında meydana geldiğini duyurdu.

Rouen Savcısı Sebastien Gallois, 44 yolcunun yaralandığını, 18 yaşındaki bir kadının ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

EuroNews'in aktardığı bilgiye göre kazadan sonra açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki yolcu Louis, trenin bir anda sarsılmaya başladığından bahsetti.

‘YAKLAŞIK ÜÇ SANİYE SONRA SARSINTILAR GİDEREK ŞİDDETLENDİ’

Louis, “Birden birkaç sarsıntı oldu. Yaklaşık üç saniye sonra sarsıntılar giderek şiddetlendi. Artık koltuğumda duramıyordum” dedi.

Trenin camlarının kısmen kırıldığını ve raylardaki taşların vagonun içine savrulduğunu ifade eden Louis, olayın kendisi için “gerçekten şok edici” olduğunu belirterek hâlâ titrediğini belirtti.

TREN TRAFİĞİ DURDURULDU

Fransa’nın demiryolu altyapısından sorumlu SNCF Réseau, kazadan sonra bölgede tren seferlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Acil ekiplerin müdahalesini kolaylaştırmak için rayların elektriğinin kesildiği ifade edildi. SNCF Réseau, önceliğin yolcuların güvenliğini sağlamak ve daha sonra demiryolunun güvenli şekilde yeniden işletilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Tren sürücüsüne gerçekleştirilen uyuşturucu ve alkol testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. Kazanın sebebine ilişkin soruşturma polis ve demiryolu yetkilileri tarafından gerçekleştiriliyor.