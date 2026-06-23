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Dünyaca ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart’a ait olduğu daha önce bilinmeyen el yazması bir not defteri Fransa Ulusal Kütüphanesi’nde ortaya çıkarıldı.

KÜTÜPHANE DEPOSUNDA TESADÜFİ KEŞİF

Müzikolog François-Pierre Goy, Fransa Ulusal Kütüphanesi’nde yürütülen çalışmalar sırasında 2 Şubat’ta depolardan birinde 1778 yılına ait 44 sayfalık bir nota defterine ulaştı. Goy, inceleme sırasında el yazısının Mozart’a ait olabileceğini düşündü.

UZMAN İNCELEMESİYLE DOĞRULANDI

Keşfin ardından eserler, Mozart üzerine çalışmalarıyla bilinen uzmanlar tarafından incelendi. Salzburg’daki Mozarteum’a bağlı Bibliotheca Mozartiana’dan Armin Brinzing, belgenin Mozart’a ait olduğunu doğruladı.

YEDİ YENİ ESER KAYIT ALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucunda defterde yer alan flüt ve arp için yazılmış yedi eserin Mozart’a ait olduğu tespit edildi. Keşfin müzik dünyası açısından son yılların en önemli bulgularından biri olduğu belirtildi.

ESERLER KÜTÜPHANEDE KALACAK

El yazması not defterinin Fransa Ulusal Kütüphanesi’nin korumasında kalacağı açıklandı. Keşfin bir süre gizli tutulduğu, daha sonra eserlerin Radio France Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirildiği bildirildi.