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Kaynak: AA

Fransa'da Noisy-le-Sec kentinde yapılan belediye seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir karar çıktı.

Montreuil İdari Mahkemesi, belediye seçimlerinin ikinci turuna katılan "Noisy au Cœur, la Liste Citoyenne" isimli ortak aday listesinin oluşturulmasında usulsüzlük tespit etti.

Mahkeme, söz konusu durumun seçimin bütününün dürüstlüğünü etkilediğine hükmederek Noisy-le-Sec'deki belediye seçimlerini iptal etti.

5 ADAYIN BEYANINDA USULSÜZLÜK

Mahkemenin açıklamasına göre sorun, ikinci tur için 17 Mart 2026'da sunulan ortak aday listesindeki 5 kişinin adaylık beyanında ortaya çıktı.

Fransa Seçim Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince valiliğe sunulan adaylık listesinde, her seçim turu için adayların imzalarının ve adaylığa rıza gösterdiklerini belirten el yazılı ifadelerinin bulunması gerekiyor.

Mahkeme, listedeki 5 adaya ilişkin imza ve el yazılı beyanların bu şartları karşılamadığı sonucuna vardı.

ORTAK LİSTE İKİNCİ TURA KATILMIŞTI

Usulsüzlük tespit edilen liste, ilk turda yarışan farklı listelerin birleşmesi sonucunda oluşturulmuştu.

Mahkeme, söz konusu listenin gerekli şartları yerine getirmeden oluşturulduğuna hükmetti. Bu nedenle listenin ikinci turda aldığı oyların geçerli kabul edilemeyeceği sonucuna varıldı.

Ortak liste ikinci turda oyların yüzde 33,38'ini alarak ikinci sırada yer almış ve belediye meclisinde 7 sandalye kazanmıştı.

MAHKEME SEÇİMİN TAMAMINI İPTAL ETTİ

Montreuil İdari Mahkemesi, usulsüz oluşturulan listenin ikinci tura katılabilmesinin ve önemli miktarda oy almasının seçimin bütününü etkilediğine karar verdi.

Mahkeme, bu durumun oylamanın dürüstlüğüne zarar verdiğini belirterek Noisy-le-Sec'deki seçim işlemlerinin tamamının iptaline hükmetti.

Mahkeme buna karşılık, ortak listenin başındaki isim veya listedeki diğer kişilerin seçimlere katılmaktan men edilmesine yönelik talepleri kabul etmedi.

SEÇİMİ PCF ÜYESİ SARRABEYROUSE KAZANMIŞTI

Noisy-le-Sec'de belediye seçimleri 15 ve 22 Mart tarihlerinde iki tur halinde gerçekleştirilmişti.

Seçimi Fransa Komünist Partisi (PCF) üyesi Olivier Sarrabeyrouse'un başında bulunduğu liste kazanmıştı.

Mahkemenin tespit ettiği usulsüzlük ise seçimi kazanan listede değil, ikinci sırada tamamlayan ortak aday listesinde gerçekleşti.

İTİRAZ İÇİN 30 EKİM'E KADAR SÜRE VAR

İlgili tarafların Montreuil İdari Mahkemesinin kararına karşı 30 Ekim'e kadar itiraz hakkı bulunuyor.

Karara itiraz edilmemesi ve iptal kararının kesinleşmesi halinde Noisy-le-Sec'de seçmenler yeniden sandık başına gidecek.

Fransa'daki belediye seçimlerinde seçmenler, belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin bulunduğu listeler için oy kullanıyor. Seçime katılacak listelerin adaylık işlemlerinde ise her tur için adayların gerekli imza ve el yazılı beyanlarının sunulması gerekiyor.