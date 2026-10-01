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Kaynak: AA

ABD'de işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık veriler açıklandı. Son rakamlar, ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının piyasa beklentilerinin altında kaldığını gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 26 Eylül'de sona eren haftada bir önceki haftaya göre 1000 kişi azaldı.

Böylece haftalık başvuru sayısı 197 bine geriledi.

PİYASA BEKLENTİSİ 201 BİNDİ

Piyasa beklentileri, söz konusu dönemde ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 201 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Açıklanan 197 binlik veri böylece beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan önceki haftaya ilişkin işsizlik maaşı başvuru verisinde de revizyona gidildi. Daha önce 197 bin olarak açıklanan rakam 198 bine yükseltildi.

4 HAFTALIK ORTALAMA 200 BİNE GERİLEDİ

Haftalık verilerdeki düşüş 4 haftalık ortalamaya da yansıdı.

26 Eylül itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 500 kişi azalarak 200 bine geriledi.

DEVAM EDEN BAŞVURULARDA DA DÜŞÜŞ

İlk başvuruların yanı sıra devam eden işsizlik maaşı başvurularında da azalış kaydedildi.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı 19 Eylül'de sona eren haftada 11 bin kişi geriledi.

Böylece devam eden işsizlik maaşı başvurularının toplam sayısı 1 milyon 701 bine düştü.