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Kaynak: AA

Fransa'da liselilerin daha iyi eğitim koşulları için düzenlediği ve polisin müdahalede bulunduğu eylemlerde, 10 öğrenci ve eğitim personelinin yaralandığı ifade edildi.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle geçen hafta başkent Paris çevresindeki illerde başlattığı eylemler, Lille, Saint-Denis, Rennes, Venissieux kentleri de dahil olmak üzere ülke genelinde devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, eylemler nedeniyle 300'den fazla okulda eğitimde aksamalar yaşandığını açıkladı.

ÜZERLERİNE KÖPEK SALDILAR

Bakanlığın verilerine göre, eylemler kapsamında 40 kişi gözaltına alındı, toplam 10 öğrenci ve eğitim personeli yaralandı.

Öte yandan polisin, eylem yapan liselilere yönelik biber gazı ve fiziki müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Lille'de kaydedilen görüntülerde polisin eylem yapan liselilerin üzerine polis köpeklerini bıraktığı görüldü.

Liseliler, polisin biber gazından ve saldığı köpekten kaçtı. Olay sırasında bir öğrenci elinden yaralandı.

Venissieux kentinde Jacques-Brel Lisesi yakınlarında da bir polis, bir öğrencinin yakasından tutarak eylem alanından uzaklaştırdı. Polis, öğrencinin kafasını otobüs durağına çarptı.

Polis, Alpes-Maritimes iline bağlı Cagnes-sur-Mer kentinde Renoir Lisesi önünde eylem yapan öğrencilerin yüzüne de biber gazı sıktı.