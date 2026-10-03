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Fransa’da öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, ağır ders programları ve bakımsız okul binalarına karşı liselerde başlayan protestolar ülke çapında büyüdü. 1 Ekim’de 1.027 lise eylemlerden etkilenirken 1.949 kişi gözaltına alındı, 305 polis ve jandarma yaralandı. Bazı okullar ateşe verildi, Marsilya’da itfaiye aracı yakıldı. Hükümet olayların arkasında Jean-Luc Mélenchon’un Boyun Eğmeyen Fransa’sının (LFI) bulunduğunu öne sürerken LFI suçlamayı kabul etmiyor.

EĞİTİMDEKİ EKSİKLİKLER ÖN PLANDA

Serbestiyet'te yer alan habere göre, Paris ve çevresindeki liselerde başlayan protestoların merkezinde öğretmen eksikliği, 35 kişiye yaklaşan sınıflar, uzun ve yorucu ders programları ile okul binalarının fiziki koşulları bulunuyor.

Öğrenciler bazı okullarda akan tavanlardan, bozuk tuvaletlerden, temel malzeme eksikliklerinden, fare ve hamam böceklerinden şikâyet ediyor.

Hareket kısa sürede Lille, Nantes, Lyon, Toulouse, Marsilya ve Strasbourg başta olmak üzere ülkenin birçok kentine yayıldı. Bir günde 1.949 gözaltıProtestolar 1 Ekim Perşembe günü büyük ölçüde tırmandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre yalnızca bir günde 1.949 kişi gözaltına alındı; 305 polis ve jandarma yaralandı. Ülkedeki yaklaşık 3.700 lisenin 1.027’sinde eylem düzenlendi, 222 okul tamamen bloke edildi.

400 OKUL KAPALI TUTULDU

The Guardian’a göre protestoların başlamasından bu yana gözaltına alınan 15-18 yaşlarındaki liselilerin sayısı yaklaşık 3 bine ulaştı. 2 Ekim Cuma günü yaklaşık 400 okul kapalı tutuldu.

Hareket artık üniversitelere de sıçramış durumda. Öğrenci örgütlerine göre Paris, Strasbourg, Marsilya, Lyon, Reims, Poitiers ve Nanterre’nin de aralarında bulunduğu kentlerde yaklaşık 30 üniversite kampüsünde blokaj eylemleri düzenlendi.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Eylemlerin bazı kentlerde şiddete dönüşmesi üzerine çevik kuvvet birlikleri liselerin çevresine konuşlandırıldı.

Nantes’ta Nelson Mandela Lisesi çıkan yangın nedeniyle tahliye edildi. Le Havre’da bir okulun cephesi yangında zarar gördü;

Strasbourg’da araçlar ateşe verildi, Toulouse’da öğrencilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. En ağır olaylardan bazıları Marsilya’da meydana geldi.Victor Hugo Lisesi’nde iki öğretmenin üzerine benzin sıçradı.

İlk açıklamalarda olay saldırı olarak değerlendirilirken yerel yetkililer daha sonra öğretmenlerin üzerine benzinin kazara sıçradığını bildirdi.

Saint-Exupéry Lisesi önündeki yangına müdahale eden itfaiyeciler ise yüzlerce gencin arasında kaldı. İtfaiyeciler araçtan uzaklaştırıldıktan sonra araç ateşe verildi.

OLAĞANÜSTÜ KRİZ TOPLANTISI

Bir itfaiyeci de yaralandı. Olayların büyümesi üzerine Başbakan Sébastien Lecornu hükümeti olağanüstü kriz toplantısına çağırdı.

Başbakanlığa yakın bir kaynağın aktardığına göre istihbarat birimleri toplantıda protestoların başlangıcında La France Insoumise (LFI) ve radikal sol çevrelerin rol oynadığı değerlendirmesini hükümete iletti.

LFI ise suçlamaları reddetti. Parti milletvekili Louis Boyard, LFI’nin şiddet içermeyen gösterileri savunduğunu söyledi ve hükümeti öğrencilerin gerçek sorunlarını siyasi bir çatışmaya dönüştürmekle suçladı.

Protestolar, hükümetin büyük bir mali sıkılaştırma öngören 2027 bütçesini açıkladığı günlerde tırmandı.

Taslağa göre Milli Eğitim bütçesi 1,2 milyar euro artırılarak 64 milyar euroya çıkarılacak. Buna karşılık 1.588 kadrolu öğretmen pozisyonu kaldırılacak.

Hükümet bu azaltmayı öğrenci sayısındaki düşüşle açıklıyor; 2027 eğitim yılında öğrenci sayısının yaklaşık 180 bin azalması bekleniyor.