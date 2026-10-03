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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş, “Belediyemizde, farklı ülkelerden gelen değerli konuklarımızı ağırlayarak uluslararası ilişkiler ve iş birliği bakımından anlamlı görüşmeler gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

İtalya, Bulgaristan, İspanya ve Türkiye ortaklığında iki yıldır yürütülen Youth LEAP Projesi’nin kapanış programı kapsamında konuklarını ağırladığını belirten Yavaş, şunları kaydetti:

“İtalya Ponte di Piave Belediye Başkanı Sayın Matteo Buso, Bulgaristan Samokov Belediye Başkanı Sayın Angel Djorgov, proje koordinatörü Handan Akarsu Scarabello ve Samokov Belediyesi’nden Georgi Nikolov ile bir araya geldik.”

PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİNDEN VEDA ZİYARETİ

Yavaş, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid’e, Ankara’ya ve Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ilişkilerine sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür ettiğini belirtti.

ALMAN HEYETİYLE İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ

Almanya Federal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu heyetiyle de görüştüğünü bildiren Yavaş, “Türk-Alman Parlamenterler Grubu Başkanı Sayın Serdar Yüksel ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiğimiz görüşmede ise kentlerimiz ve ülkelerimiz arasındaki köklü ilişkileri, mevcut iş birliği alanlarını ve geleceğe dönük ortak çalışma imkânlarını ele aldık” ifadelerini kullandı.