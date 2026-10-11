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Kaynak: AA

Fransa'da üç haftayı aşkın süredir devam eden lise eylemlerinde polis şiddeti tartışmalarına yeni bir iddia eklendi.

BFMTV'nin haberine göre, 8 Ekim'de başkent Paris'teki eylemlere katılan 31 yaşındaki bir kadın, göstericileri kontrol altına almaya çalışan bir polis tarafından cinsel ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığını öne sürdü.

POLİS HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDU

Kadın, olayın ardından Fransız polisinin denetlenmesi ve soruşturulmasından sorumlu Ulusal Polis Genel Müfettişliğine (IGPN) başvurdu.

Kadının avukatı, müvekkilinin yaşananlar karşısında şaşkına döndüğünü ve olayın gerçekleştiği koşullar nedeniyle söz konusu polisin kimliğinin belirlenmesinin zorlaştığını söyledi.

Paris Belediye Meclisi Üyesi Simon Duquerroir da olay sırasında eylem alanında bulunduğunu, kadının çığlıklarını duyduktan sonra yanına gittiğini belirtti.

6 BİN 877 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlenen lise eylemlerinde şu ana kadar 6 bin 877 kişi gözaltına alındı, 21 kişi tutuklandı.

Polis şiddeti tartışmalarının da gündeme geldiği gösterilerde 1000'i aşkın kişinin yaralandığı belirtildi.