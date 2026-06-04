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Almanya’nın Frankfurt kentinden ABD’nin Los Angeles kentine gitmek üzere Frankfurt Havalimanı’nda olan Lufthansa’ya ait Boeing 787 tipi uçağın ön iniş takımları çöktü. Olay sonucu birden fazla görevlinin yaralandığı belirtildi.

Los Angeles uçuşunu gerçekleştirmek üzere Frankfurt Havalimanı’nda bulunan Boeing 787 tipi uçağın ön iniş takımları çöktü. Olay sırasında uçakta yolcu olmadığı ancak uçaktaki bazı görevlilerin ve alandaki bazı görevlilerin yaralandığı belirtildi.

Lufthansa’dan yapılan açıklamada uçağın ön kısmının neden çöktüğüne dair incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

Kazaya karışan Boeing 787-9 Dreamliner modeli, Lufthansa filosuna son yıllarda katılan yeni nesil uçaklar arasında yer alıyor.