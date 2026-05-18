Sinatra’nın kızı Nancy Sinatra, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda babasının 1948 yılında İsrail’e silah ulaştırılması için yürütülen gizli bir finans operasyonunda aktif rol oynadığını ileri sürdü.

Nancy Sinatra’nın anlattığına göre olay, İsrail devletinin kuruluş sürecinin en kritik dönemlerinden birinde yaşandı. İddiaya göre Frank Sinatra, yaklaşık 1 milyon dolarlık nakit parayı gizlice taşıyarak mühimmat sevkiyatında kullanılacak bir geminin finansmanına katkı sağladı. Bu süreçte Sinatra’nın, dönemin Haganah temsilcilerinden ve daha sonra Kudüs Belediye Başkanlığı görevine gelecek olan Teddy Kollek ile birlikte hareket ettiği öne sürüldü.

Anlatılanlara göre operasyonun merkezi New York’taki ünlü Copacabana kulübüydü. FBI’ın yakın takibinde olduğu belirtilen Teddy Kollek’in dikkat çekmemesi için farklı bir plan uygulandı. Kollek’in mekândan ön kapıdan çıkış yaptığı, Frank Sinatra’nın ise içinde yaklaşık 1 milyon dolar bulunan bir kâğıt torbayla arka kapıdan ayrılarak limana geçtiği iddia edildi. Paranın, İsrail’e mühimmat taşıyacak geminin kaptanına teslim edildiği ve operasyonun bu şekilde tamamlandığı öne sürülüyor.

Nancy Sinatra, bu olayın yıllar boyunca Teddy Kollek tarafından da çeşitli ortamlarda dile getirildiğini ifade etti. Ayrıca Frank Sinatra’nın İsrail’e desteğinin yalnızca bu olayla sınırlı kalmadığını belirtti. Sinatra’nın ilerleyen yıllarda İsrail’i ziyaret ettiği, 1964 yılında Nazaret’te açılan Frank Sinatra Uluslararası Gençlik Merkezi gibi projelerde yer aldığı biliniyor.

Söz konusu iddialar daha önce bazı tarihsel kaynaklarda ve İsrail merkezli yayınlarda da gündeme gelmişti. Tartışmalar, özellikle Haganah’ın İsrail’in kuruluş sürecindeki rolünü yeniden kamuoyunun odağına taşıdı.

1920 yılında İngiliz Mandası altındaki Filistin’de kurulan Haganah, resmi anlatılarda Yahudi yerleşimlerini korumak amacıyla oluşturulan bir savunma örgütü olarak tanımlanıyor. Ancak özellikle 1947-1948 döneminde gerçekleşen çatışmalar, zorunlu göçler ve silahlı operasyonlar nedeniyle örgüt, tarihçiler arasında hâlâ yoğun biçimde tartışılıyor. Bazı araştırmacılar, Haganah’ın yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve demografik hedefler doğrultusunda hareket ettiğini savunuyor.

1948’de İsrail devletinin kurulmasının ardından Haganah’ın, İsrail ordusunun temel yapı taşlarından biri haline geldiği kabul ediliyor. Bu nedenle örgüt, bazı çevrelerce bağımsızlık mücadelesinin simgesi olarak görülürken; Filistinli tarihçiler ve eleştirel akademisyenler tarafından ise zorunlu göç ve paramiliter operasyonlarla ilişkilendiriliyor.