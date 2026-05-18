Sergen Yalçın gitti, fitil ateşlendi... Beşiktaş ve Fenerbahçe'de dev transfer savaşı: İşte boştaki teknik direktör adayları

Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın yollarını ayırmasının ardından gözler yeni gelecek isime kilitlendi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gelecek sezon hazırlıklarına erkenden yön verebilmek adına hızlıca teknik adam konusunda karar vermesi gerekirken, YENİÇAĞ olarak boştaki isimleri sizler için derledik...

Abdullah Kerzi
Beşiktaş ve Fenerbahçe 2026/27 sezonuna doğru başlangıç ve doğru transferlerle girmek isterken teknik direktör arayışlarını sonuçlandırarak kararlı bir şekilde ilerlemek istiyor.

İşte iki ezeli rakip için de radara girmesi ve transfer savaşında karşı karşıya gelinmesi muhtemel teknik direktörler...

Xavi - Boşta

Ruben Amorim - Boşta

Filipe Luis - Boşta

Nuri Şahin - Başakşehir'i çalıştırıyor... Transfer listesindeki adaylar arasında gösteriliyor.

Enzo Maresca - Boşta

Bruno Lage - Boşta

Alvaro Arbeloa - Boşta

Oliver Glasner - Crystal Palace'ı çalıştırıyor... Transfer listesindeki adaylar arasında gösteriliyor.

Joachim Löw - Boşta

Steven Gerard - Boşta

Razvan Lucescu - PAOK'u çalıştırıyor... Transfer listesindeki adaylar arasında gösteriliyor.

Gareth Southgate - Boşta

