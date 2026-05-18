Beşiktaş ve Fenerbahçe 2026/27 sezonuna doğru başlangıç ve doğru transferlerle girmek isterken teknik direktör arayışlarını sonuçlandırarak kararlı bir şekilde ilerlemek istiyor.
Sergen Yalçın gitti, fitil ateşlendi... Beşiktaş ve Fenerbahçe'de dev transfer savaşı: İşte boştaki teknik direktör adayları
Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın yollarını ayırmasının ardından gözler yeni gelecek isime kilitlendi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gelecek sezon hazırlıklarına erkenden yön verebilmek adına hızlıca teknik adam konusunda karar vermesi gerekirken, YENİÇAĞ olarak boştaki isimleri sizler için derledik...Derleyen: Abdullah Kerzi
İşte iki ezeli rakip için de radara girmesi ve transfer savaşında karşı karşıya gelinmesi muhtemel teknik direktörler...
Xavi - Boşta
Ruben Amorim - Boşta
Filipe Luis - Boşta
Nuri Şahin - Başakşehir'i çalıştırıyor... Transfer listesindeki adaylar arasında gösteriliyor.
Enzo Maresca - Boşta
Bruno Lage - Boşta
Alvaro Arbeloa - Boşta
Oliver Glasner - Crystal Palace'ı çalıştırıyor... Transfer listesindeki adaylar arasında gösteriliyor.
Joachim Löw - Boşta
Steven Gerard - Boşta
Razvan Lucescu - PAOK'u çalıştırıyor... Transfer listesindeki adaylar arasında gösteriliyor.
Gareth Southgate - Boşta
