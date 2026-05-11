Mimar, fotoğraf sanatçısı ve akademisyen kimlikleriyle tanınan Mehmet Bayhan, Türkiye’de fotoğrafın akademik bir disiplin haline gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü ile Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi gibi kurumların kuruluş aşamalarında aktif görev alan Bayhan, aynı zamanda İFSAK, FOTOGEN ve AFAD gibi pek çok derneğin gelişimine de yön verdi.

Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından AFIAP, EFIAP, ESFIAP ve HonEFIAP gibi saygın unvanlarla onurlandırılan Bayhan’ın kişisel birikimi, artık kamuoyunun istifadesine sunuluyor.

KOLEKSİYONDA NELER VAR?

Araştırmacılar için geniş bir perspektif sunan bu özel seçki, şu başlıklar altında toplanan binlerce yayını kapsıyor:

Fotoğraf Tarihi ve Kuramı: Sanatın gelişim süreci ve teorik temelleri.

Teknik Yayınlar: Fotoğrafçılığın mutfağına dair pratik rehberler.

Monografiler ve Albümler: Yerli ve yabancı usta fotoğrafçıların eserleri.

ZİYARET BİLGİLERİ

İstanbul Modern’in giriş katında yer alan kütüphane, bu zengin arşivi yerinde incelemek isteyen tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet veriyor. Fotoğraf sanatının tarihine ve teknik detaylarına derinlemesine bir yolculuk yapmak isterseniz, bu özel koleksiyonu kaçırmayın.