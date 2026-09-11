Ataşehir Belediyesi, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ ortaklığıyla hazırlanan Enerji Dönüşümü Yarını Güçlendirmek sergisine ev sahipliği yaptı.

Sergi, fosil yakıtlardan güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklara geçişi, enerji verimliliğini ve yeşil inovasyonu merkeze alıyor. Küresel iklim tartışmasının yerel ölçekte de konuşulması hedefleniyor.

Etkinlik İçerenköy Mahallesi’ndeki İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde bir ay boyunca ziyaret edilebilecek. 16 Mart 2024’te resmi açılışı yapılan merkez, 2 bin 800 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor ve 22 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip. Konser salonu, tiyatro salonu, konferans salonu, kütüphane, sergi alanı ve atölye derslikleriyle Anadolu Yakası’nın önde gelen kültür duraklarından biri. Serginin buraya taşınması, enerji ve iklim konusunun yalnızca teknik bir başlık değil, kamusal bir kültür meselesi olarak ele alındığını gösteriyor.

Sergide kentsel ulaşımın daha çevreci ve enerji verimli hale getirilmesi, toplu taşımanın güçlendirilmesi, mikro hareketlilik ve dijital teknolojilerin geleceğin kentlerindeki rolü ayrı başlıklar halinde işleniyor. Bisiklet, scooter ve yaya odaklı kısa mesafeli ulaşım, elektrikli toplu taşıma ve akıllı şebeke uygulamaları ziyaretçiye somut örneklerle anlatılıyor. Amaç, enerji dönüşümünü yalnızca santral ve panel fotoğrafı olarak değil, günlük yaşamın parçası olarak göstermek.

Sergide enerji dönüşümünün toplumun tüm kesimleri için adil olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Enerji yoksulluğunun önlenmesi, dönüşümün maliyetlerinin adil paylaşılması ve kimsenin geride bırakılmaması interaktif içeriklerle aktarılıyor. Bu yaklaşım, uluslararası iklim tartışmalarında sık kullanılan adil geçiş kavramıyla örtüşüyor. Yani temiz enerjiye geçiş yalnızca teknoloji yatırımı değil; fatura adaleti, konut yalıtımı, kamusal destek ve kırılgan hanelerin korunması meselesi olarak ele alınıyor.

Sergi boyunca ziyaretçiler, yenilenebilir enerji kaynaklarının kentteki potansiyelini, binalarda enerji verimliliğinin nasıl sağlanabileceğini ve ulaşım tercihlerinin karbon ayak izini nasıl değiştirdiğini somut örneklerle görebilecek. Dijital teknolojilerin enerji yönetimindeki rolü, akıllı kent uygulamaları ve yeşil inovasyonun girişimcilik boyutu da anlatının parçası. Çocuklar için sadeleştirilmiş içerikler, gençler için gelecek meslekleri ve iklim teknolojilerini düşündüren bölümler, yetişkinler ve karar vericiler için ise politika seçeneklerini karşılaştıran anlatılar öne çıkıyor.