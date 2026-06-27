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İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Yakup Yeter, iş yerine gitmek için şirket aracını kullandığı sırada hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Aradan yaklaşık bir hafta geçtikten sonra adresine ulaşan trafik cezası tebligatında, hız sınırını aşarak radara yakalandığı bildirildi. Ancak cezada yer alan hız bilgisi hem kendisini hem de olayı inceleyenleri şaşkına çevirdi.

UÇAKTAN HIZLI

Resmi evrakta Yakup Yeter'in aracının saatte 1.221 kilometre hızla radardan geçtiği belirtildi. Bu hızın Formula 1 araçlarının, hızlı trenlerin ve yolcu uçaklarının ulaşabildiği değerlerin çok üzerinde olması dikkat çekti. Tebligatta yer alan bu kayıt nedeniyle sürücüye yaklaşık 30 bin lira idari para cezası uygulandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

NTV'deki yer alan habere göre; Ceza tutanağındaki hız bilgisinin gerçeği yansıtmadığını düşünen Yakup Yeter, para cezasını ödemek yerine hukuki yollara başvurdu. Mahkemeye yaptığı itirazda, yolcu uçaklarının dahi yaklaşık 900 kilometre hızla seyir ettiğini, Formula 1 araçlarının ise bu seviyelere ulaşmasının mümkün olmadığını belirterek tutanakta açık bir maddi hata bulunduğunu savundu.

HATANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan inceleme sonrasında İstanbul Emniyeti, radar kayıtlarında aracın gerçek hızının 154 kilometre olduğunu, ceza tutanağı hazırlanırken sistem veya veri girişinden kaynaklanan maddi bir hata nedeniyle hız bilgisinin yanlışlıkla 1.221 kilometre olarak yazıldığını açıkladı. Mahkeme de bu tespit doğrultusunda sürücünün itirazını haklı bularak hatalı düzenlenen trafik cezasının iptal edilmesine karar verdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeter, hayatının şokunu yaşadığını belirtip yaptığı başvurusunda "Yolcu uçağının, Formula 1 aracının bile o hıza ulaşamadığını ve maddi bir hata olduğunu söyledik." dedi.