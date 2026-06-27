1 kilo altını çöpe attı

Mahalleli ve ekipler seferber oldu

Bunun üzerine Sedair Kurnaz, mahalledeki çöp konteynerlerini tek tek ararken, belediye temizlik ekipleri ile polis ekiplerine de haber verdi. Bölgede güvenlik kameraları incelemeye alınırken, mahalle sakinleri de kayıp altınların bulunması için arama çalışmalarına destek verdi.