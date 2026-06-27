Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre, ev almak için yıllardır yaklaşık 1 kilogram altın biriktiren Sedair Kurnaz'ın sakladığı altınlar, eşi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı.
1 kilo altını çöpe attı
Bursa'da ev almak için yıllardır yaklaşık 1 kilogram altın biriktiren vatandaşın hayali, eşinin poşeti yanlışlıkla çöp sanıp atmasıyla kabusa döndü. Mahalleli, polis ve belediye ekipleri altınları bulmak için seferber oldu.Kaynak: AA
Olay, Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sedair Kurnaz, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde satın almak istediği ev için biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altını, hırsızlık riskine karşı bir elbisenin içine sararak siyah bir poşette sakladı.
Ev temizliği sırasında çöpe atıldı
Ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşan Kurnaz, ödeme yapmak için altınların bulunduğu poşeti almak istediğinde yerinde olmadığını fark etti. Eşine durumu sorması üzerine poşetin ev temizliği sırasında çöp sanılarak konteynere atıldığını öğrendi.
Mahalleli ve ekipler seferber oldu
Bunun üzerine Sedair Kurnaz, mahalledeki çöp konteynerlerini tek tek ararken, belediye temizlik ekipleri ile polis ekiplerine de haber verdi. Bölgede güvenlik kameraları incelemeye alınırken, mahalle sakinleri de kayıp altınların bulunması için arama çalışmalarına destek verdi.
"Altınları bulan bize ulaştırsın"
Yaşadığı talihsiz olayı anlatan Sedair Kurnaz, şu ifadeleri kullandı:
"Akçalar Mahallesi'nde bir ev almıştım. Fiyatta anlaştık. Yaklaşık 1 kilogram altını poşetin içine koyup saklamıştım. Eşim de temizlik yaparken poşeti çöp sanıp dışarı atmış. Çöpçüler mi aldı, çöpleri karıştıran biri mi aldı bilmiyoruz. Polis ve temizlik işleri müdürlüğüne bilgi verdik. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenecek. Altınları bulan ya da gören varsa bize ulaştırmasını rica ediyoruz."
Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.