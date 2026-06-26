Yeniçağ Gazetesi
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Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: Rekor cezadan kaçamadı

Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. 4.49 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 175 bin TL ceza kesilirken, sürücü belgesine ise 5 yıl 6 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: İHA
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Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: Rekor cezadan kaçamadı - Resim: 1


Çorum'da aşırı alkollü şekilde direksiyon başına geçen sürücü, kontrolden çıkan otomobiliyle park halindeki 4 araca çarptı.

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Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: Rekor cezadan kaçamadı - Resim: 2

Olay, Alaca ilçesi Vali İsmail Fırat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 06 EY 2133 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında park halinde bulunan 4 ayrı araca çarptı.

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Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: Rekor cezadan kaçamadı - Resim: 3

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Ş., olay yerinde polis ekiplerinin uzattığı alkolmetreye üflemeyi reddetti.

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Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: Rekor cezadan kaçamadı - Resim: 4

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Bölge Trafik ekiplerince yapılan ölçümde, sürücünün 4.49 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: Rekor cezadan kaçamadı - Resim: 5

Sürücüye gerekli maddelerden toplamda 175 bin TL ceza kesilirken ehliyetine ise 5 yıl 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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